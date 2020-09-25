Филиппов может дебютировать за Сент-Трюйден уже в субботу

Главный тренер бельгийского "Сент-Трюйдена" Кевин Мускат огласил предварительную заявку команды на ближайший матч чемпионата с "Мехеленом".

Среди 25-ти игроков нашлось место и укранскому форварду Александру Филиппову, который буквально на днях перешел в бельгийский клуб.

Таким образом, это может быть дебютная встреча нападающего за новый клуб.

Напомним, что "Сент-Труйден" сыграет с "Мехеленом" на выезде в субботу 26 сентября, начало матча – в 19.30.