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Филиппов может дебютировать за Сент-Трюйден уже в субботу

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Украинец попал в предварительную заявку на матч чемпионата

Филиппов может дебютировать за Сент-Трюйден уже в субботу
Новина українською

Главный тренер бельгийского "Сент-Трюйдена" Кевин Мускат огласил предварительную заявку команды на ближайший матч чемпионата с "Мехеленом".

Среди 25-ти игроков нашлось место и укранскому форварду Александру Филиппову, который буквально на днях перешел в бельгийский клуб.

Таким образом, это может быть дебютная встреча нападающего за новый клуб.

Напомним, что "Сент-Труйден" сыграет с "Мехеленом" на выезде в субботу 26 сентября, начало матча – в 19.30.

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден
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