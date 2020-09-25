Филиппов может дебютировать за Сент-Трюйден уже в субботу
Украинец попал в предварительную заявку на матч чемпионата
Главный тренер бельгийского "Сент-Трюйдена" Кевин Мускат огласил предварительную заявку команды на ближайший матч чемпионата с "Мехеленом".
Среди 25-ти игроков нашлось место и укранскому форварду Александру Филиппову, который буквально на днях
Таким образом, это может быть дебютная встреча нападающего за новый клуб.
Напомним, что "Сент-Труйден" сыграет с "Мехеленом" на выезде в субботу 26 сентября, начало матча – в 19.30.
????⚽ Bekijk hier de selectie voor de wedstrijd van morgen op @kvmechelen.#STVV #CanaryForever #JPL #KVMSTV pic.twitter.com/CxDiKEyzAG— STVV (@stvv) September 25, 2020
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