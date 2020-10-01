Стало известно о видении ситуации с переходом Зинченко со стороны Барселоны

Украинский 23-летний фланговый игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который сейчас травмирован, может стать частью сделки с испанской "Барселоной" с трансфером защитника "горожан" Эрика Гарсии и хавбека каталонцев Рафинья.

"Барселона" хочет подписать Зинченко и Гарсию. Чтобы снизить стоимость перехода, "сине-гранатовые" предлагают Сити подписать Рафинью и доплату за трансфер, информирует Sport.es со ссылкой на TV3.

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Переход Александра упирается в ситуацию с уходом Хуниор Фирпо из "Барселоны", однако сейчас по футболисту каталонского клуба нет предложений.

Другое дело с Эриком Гарсией, который является воспитанником каталонцев. Барселона готова заплатить Сити за него 18 млн евро.