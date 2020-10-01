  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стало известно о видении ситуации с переходом Зинченко со стороны Барселоны
В тренде

Стало известно о видении ситуации с переходом Зинченко со стороны Барселоны

Наши за границей
(1 голосов)

А что делать с Фирпо?

Стало известно о видении ситуации с переходом Зинченко со стороны Барселоны
Новина українською

Украинский 23-летний фланговый игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который сейчас травмирован, может стать частью сделки с испанской "Барселоной" с трансфером защитника "горожан" Эрика Гарсии и хавбека каталонцев Рафинья.

"Барселона" хочет подписать Зинченко и Гарсию. Чтобы снизить стоимость перехода, "сине-гранатовые" предлагают Сити подписать Рафинью и доплату за трансфер, информирует Sport.es со ссылкой на TV3.

Читайте такжеМан Сити может продать Зинченко ради подписания игрока Баварии

Переход Александра упирается в ситуацию с уходом Хуниор Фирпо из "Барселоны", однако сейчас по футболисту каталонского клуба нет предложений.

Другое дело с Эриком Гарсией, который является воспитанником каталонцев. Барселона готова заплатить Сити за него 18 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Барселона Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Эрик Гарсия Фирпо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...