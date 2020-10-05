Гент сообщил Яремчуку, что не отпустит его в нынешнее трансферное окно

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук недвусмысленно дал понять, что хочет покинуть клуб в это трансферное окно.

Впрочем, руководство клуба не собирается сейчас отпускать игрока, о чем Романа уведомили перед его отъездом в сборную Украины, сообщает HLN.

Ожидается, что более обстоятельно стороны будут разговаривать уже после того, как украинец вернется в "Гент" после матчей сборных.

Таким образом, можно предположить, что украинец останется в бельгийском клубе как минимум до следующего трансферного окна, так как нынешнее закрывается сегодня, 5 октября.

Напомним, что Трансфермаркт оценивает услуги Романа в 9,5 млн евро, контракт "Гента" с Яремчуком рассчитан до середины 2023 года.

В разное время интерес к Яремчуку приписывали клубам из Серии А и турецкой Суперлиги.