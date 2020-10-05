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Гент сообщил Яремчуку, что не отпустит его в нынешнее трансферное окно

Наши за границей
(1 голосов)

Трансферное окно в Бельгии закрывается 5 октября

Гент сообщил Яремчуку, что не отпустит его в нынешнее трансферное окно
Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук недвусмысленно дал понять, что хочет покинуть клуб в это трансферное окно.

Впрочем, руководство клуба не собирается сейчас отпускать игрока, о чем Романа уведомили перед его отъездом в сборную Украины, сообщает HLN.

Ожидается, что более обстоятельно стороны будут разговаривать уже после того, как украинец вернется в "Гент" после матчей сборных.

Таким образом, можно предположить, что украинец останется в бельгийском клубе как минимум до следующего трансферного окна, так как нынешнее закрывается сегодня, 5 октября.

Напомним, что Трансфермаркт оценивает услуги Романа в 9,5 млн евро, контракт "Гента" с Яремчуком рассчитан до середины 2023 года.

В разное время интерес к Яремчуку приписывали клубам из Серии А и турецкой Суперлиги.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 22:42
Мразі. Дві ліквідації цьому клубу в різних його інкарнаціях.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
05.10.2020 в 22:01
Яремчук о себе много возомнил. Тут на днях целого Месси осадили показав ему на его подпись в контракте. А кто такой Яремчук? Да его если на лавку сейчас посадят, через полгода никто и не вспомнит его фамилию.
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0
-2
Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 22:43
Це ти про себе мноґо возомніл, коли тобі паспорт громадянина України дали. З такими катеґоріями міркування тобі дорога на РФ, там раболєпіє люблять і шанують.
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0
0
Lion Killer (Львів)
05.10.2020 в 22:44
Так шо не так, я не розумію. Його хочуть купити, виплатити Генту клаузулу. В чому проблма?
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