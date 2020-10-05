Гент сообщил Яремчуку, что не отпустит его в нынешнее трансферное окно
Трансферное окно в Бельгии закрывается 5 октября
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук недвусмысленно дал понять, что
Впрочем, руководство клуба не собирается сейчас отпускать игрока, о чем Романа уведомили перед его отъездом в сборную Украины, сообщает HLN.
Ожидается, что более обстоятельно стороны будут разговаривать уже после того, как украинец вернется в "Гент" после матчей сборных.
Таким образом, можно предположить, что украинец останется в бельгийском клубе как минимум до следующего трансферного окна, так как нынешнее закрывается сегодня, 5 октября.
Напомним, что Трансфермаркт оценивает услуги Романа в 9,5 млн евро, контракт "Гента" с Яремчуком рассчитан до середины 2023 года.
В разное время интерес к Яремчуку приписывали клубам из Серии А и турецкой Суперлиги.
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