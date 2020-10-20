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Воронин: Согласился на работу в Москве, так как устал ждать звонка из Киева

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец вошел в тренерский штаб московского Динамо

Воронин: Согласился на работу в Москве, так как устал ждать звонка из Киева
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своем решении войти в тренерский штаб московского "Динамо".

"Первое официальное приглашение от "Динамо" я получил, когда командой руководил Дима Хохлов. Я очень хотел помочь своему другу, но войти в его тренерский штаб по ряду, в том числе семейных, обстоятельств у меня не получилось. Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил старый товарищ по сборной Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде скаутинговой работой. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения. Из-за этого отклонил несколько других предложений – в частности, из Германии. Время шло, но телефон молчал. Параллельно я получал образование, учась в центре лицензирования тренеров при УАФ.

Однако у меня сохранился канал связи с советом директоров "Динамо". В какой-то период обсуждали перспективу моей работы скаутом в Европе. Затем представители клуба советовались со мной по ряду потенциальных тренеров, с которыми я пересекался, еще играя в Бундеслиге. Спрашивали моего мнения и о будущем спортивного директора Желько Бувача, который был многолетним помощником Юргена Клоппа, в том числе и в тот период, когда я играл под его руководством в "Майнце". Сам Бувач также интересовался "Динамо", и в итоге, оценив полученную информацию, стороны заключили контракт.

Сейчас же довольно неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб "Динамо" во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в том же "Майнце". Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а "Динамо" для меня команда не чужая – здесь я заканчивал свою карьеру – решил дать согласие.

Диплом УЕФА у меня есть, тренерский опыт в низших лигах Германии с "Бюдерихом" прошел, пора делать первые серьезные шаги в профессии на более высоком уровне. С радостью поучусь у профессионалов и помогу людям, которые отнеслись ко мне с доверием", – сказал Воронин.

Напомним, что Воронин играл за "Динамо" Москва с 2010 по 2014 год.

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Москва) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Камонплей
20.10.2020 в 20:56
після провалу в сьомому дивізіоні тільки дзвінка зі збірної чекати...угу
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.10.2020 в 20:54
исчъё адын кармылэтць
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0
-1
avatar
anonimus (Київ)
20.10.2020 в 20:49
Брехло
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+1
-2


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