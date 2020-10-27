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Аусси: Лучше играть в чемпионате Беларуси, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях

Наши за границей
(2 голосов)

Хавбек Динамо рассказал о своем решении отправиться в аренду в Торпедо-БелАЗ

Аусси: Лучше играть в чемпионате Беларуси, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси рассказал о своем решении отправиться в аренду в белорусский "Торпедо-БелАЗ".

— Почему принял решение переехать в Беларусь, не в самый сильный чемпионат?

— Поступило хорошее предложение, я увидел новые возможности для себя.

— Не считаешь ли такой переход шагом назад в своей карьере, или игровая практика – превыше всего?

— Мне только 19 лет вот летом исполнилось, а я уже успел съездить в Европу поиграть, недавно вот дебютировал на уровне первых команд в элитном дивизионе. К тому же, считаю, что лучше играть в чемпионате Беларуси во взрослой команде, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях.

— Был ли разговор или встреча с Мирчей Луческу? Румынский наставник активно и успешно внедряет молодых игроков в состав.

— Пока не было.

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
sportarena.by

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