Аусси: Лучше играть в чемпионате Беларуси, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси рассказал о своем решении отправиться в аренду в белорусский "Торпедо-БелАЗ".

— Почему принял решение переехать в Беларусь, не в самый сильный чемпионат?

— Поступило хорошее предложение, я увидел новые возможности для себя.

— Не считаешь ли такой переход шагом назад в своей карьере, или игровая практика – превыше всего?

— Мне только 19 лет вот летом исполнилось, а я уже успел съездить в Европу поиграть, недавно вот дебютировал на уровне первых команд в элитном дивизионе. К тому же, считаю, что лучше играть в чемпионате Беларуси во взрослой команде, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях.

— Был ли разговор или встреча с Мирчей Луческу? Румынский наставник активно и успешно внедряет молодых игроков в состав.

— Пока не было.