Аусси: Лучше играть в чемпионате Беларуси, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях
Хавбек Динамо рассказал о своем решении отправиться в аренду в Торпедо-БелАЗ
Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси рассказал о своем решении
— Почему принял решение переехать в Беларусь, не в самый сильный чемпионат?
— Поступило хорошее предложение, я увидел новые возможности для себя.
— Не считаешь ли такой переход шагом назад в своей карьере, или игровая практика – превыше всего?
— Мне только 19 лет вот летом исполнилось, а я уже успел съездить в Европу поиграть, недавно вот дебютировал на уровне первых команд в элитном дивизионе. К тому же, считаю, что лучше играть в чемпионате Беларуси во взрослой команде, чем мариноваться в молодежных чемпионатах Украины в тепличных условиях.
— Был ли разговор или встреча с Мирчей Луческу? Румынский наставник активно и успешно внедряет молодых игроков в состав.
— Пока не было.
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