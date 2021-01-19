Нойок может продолжить карьеру в Оренбурге
Очередной претендент на украинца из ФНЛ
Российский "Оренбург" поборется за украинского полузащитника Александра Нойока.
Велика вероятность, что стороны договорятся о переходе, так как сейчас "Оренбург" тренирует Марцела Личка, под руководством которого Нойок играл в Бресте в 2019 году.
Ранее сообщалось, что
"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, "Оренбург" — третье, отставая на очко.
Напомним, что
Популярное сейчас
- Ragnar is here - Рух подписал контракт с легендарным исландским защитником
- Динамо уступает в стартовом матче сборов чемпиону Польши
- Рафаилов советует Шахтеру не говорить о Донецке, а сначала вернуться в Мариуполь
- Анатолий Тимощук – о конфликте Украины и России: Любая война – это горе для каждой из сторон
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО