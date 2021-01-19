Нойок может продолжить карьеру в Оренбурге

Российский "Оренбург" поборется за украинского полузащитника Александра Нойока.

Велика вероятность, что стороны договорятся о переходе, так как сейчас "Оренбург" тренирует Марцела Личка, под руководством которого Нойок играл в Бресте в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Нойок интересен самарским "Крыльям Советов" .

"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, "Оренбург" — третье, отставая на очко.