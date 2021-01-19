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Нойок может продолжить карьеру в Оренбурге

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Очередной претендент на украинца из ФНЛ

Нойок может продолжить карьеру в Оренбурге
Новина українською

Российский "Оренбург" поборется за украинского полузащитника Александра Нойока.

Велика вероятность, что стороны договорятся о переходе, так как сейчас "Оренбург" тренирует Марцела Личка, под руководством которого Нойок играл в Бресте в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Нойок интересен самарским "Крыльям Советов".

"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, "Оренбург" — третье, отставая на очко.

Напомним, что Нойок недавно объявил о своем уходе из "Динамо". Игрок провел в составе белорусской команды 2,5 года. За это время он принял участие в 74 матчах и записал в свой актив 13 голов и 11 ассистов. С клубом украинец победил однажды в чемпионате Беларуси и дважды в Суперкубке страны.

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В статье: Александр Нойок Оренбург
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Источник:
Матч ТВ

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