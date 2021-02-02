Гент отказался продавать Яремчука зимой. Украинец "в ярости"

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук продолжает искать возможности покинуть клуб.

При этом, как пишет Voetbal24, футболист очень недоволен (на языке оригинала - "в ярости") позицией своего клуба, который отказался его продавать в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что бельгийский клуб отклонил предложения "Ромы" и "Спортинга", посчитав предложенные суммы недостаточными. Сам Яремчук и его агенты с данным решением несогласны.

Украинец продолжит искать возможности сменить клуб уже зимой, однако так как во многих чемпионатах трансферное окно уже закрылось, более вероятным выглядит уход игрока уже летом.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что 30% от продажи "Гентом" Яремчука получит киевское "Динамо" . Именно поэтому бельгийский клуб хочет выручить за игрока максимально возможную сумму.

Яремчук подал запрос на трансфер еще прошлым летом, из-за чего даже конфликтовал с руководством клуба, но после прихода тренера Хейн Ванхазебрук его отношения с клубом улучшились. Хотя теперь, как видим, украинец вновь намерен покинуть команду.