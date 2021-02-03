Итальянский журналист: Для Аталанты Коваленко - очень важный игрок
Об этом свидетельствует быстрое внесение в заявку
В понедельник Виктор Коваленко официально перешел из "Шахтера" в "Аталанту", за которую уже выступает другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский.
Итальянский футбольный журналист Франческо Симанчини рассказал ТК Футбол о своем отношении к трансферу украинца.
Для "Аталанты" Коваленко очень необходимый и важный игрок, потому что команда сражается на три фронта. Игрокам полузащиты де Роону и Фройлеру нужен отдых. Также из команды ушел Гомес, поэтому в команде не осталось хавбека с правой ногой.
Итальянская пресса одобрила этот трансфер. Это игрок с известного клуба. Сколько раз "Шахтер" играл против итальянских клубов только за последние годы ...По мнению Гасперини, Коваленко сможет быстро заиграть в "Аталанте" благодаря Малиновскому. Как бы там ни было, но его уже включили в заявку на Лигу чемпионов.
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