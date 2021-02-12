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Ярмоленко пропустит не более трех недель - агент

Наши за границей
(1 голосов)

Опровержение слухов о тяжелом повреждении

Ярмоленко пропустит не более трех недель - агент

Фото - PA Sport

Новина українською

Повреждение полузащитника "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко, которое он получил в кубковом матче с "Манчестер Юнайтед", оказалось не столь серьезным, как об этом сообщают, замечает Команда 1.

Агент Ярмоленко Вадим Шаблий заметил, что по наихудшему прогнозу врачей Ярмоленко пропустит не более трех недель.

Это означает, что до мартовских матчей "сине-желтых" лучший из действующих бомбардиров будет в строю.

Напомним, британские СМИ утверждали, что повреждение Ярмоленко сложное и он пропустит остаток сезона - три месяца.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина травма Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Команда 1

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2021 в 11:39
Це добре, до червня набере форму.
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