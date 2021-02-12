Ярмоленко пропустит не более трех недель - агент
Опровержение слухов о тяжелом повреждении
Фото - PA Sport
Повреждение полузащитника "Вест Хэм" и
Агент Ярмоленко Вадим Шаблий заметил, что по наихудшему прогнозу врачей Ярмоленко пропустит не более трех недель.
Это означает, что до мартовских матчей "сине-желтых" лучший из действующих бомбардиров будет в строю.
Напомним, британские СМИ утверждали, что повреждение Ярмоленко сложное и он пропустит остаток сезона - три месяца.
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Источник:Команда 1
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2021 в 11:39
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