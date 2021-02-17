Русин прибыл в Варшаву и в четверг пройдет медосмотр в Легии
Форвард уже приехал в столицу Польши
legia.com
Форвард "
По информации сайта Legia.net, Назарий в среду приехал в столицу Польши на авто из Львова, уроженцем которого он является.
Также источник отмечает, что в Варшаве живет его сестра, так что с адаптацией на новом месте у футболиста не должно быть проблем.
Отметим, что из-за травмы ключицы Русин не играл в официальных матчах с ноября 2020 года.
Также ранее сообщалось, что аренда нападающего
???? Nazarij Rusyn jest już w Warszawie i po odbyciu testów medycznych może podpisać kontrakt z Legią. #DzieńTransferowy— Legia Warszawa ???? (@LegiaWarszawa) February 17, 2021
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