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Русин прибыл в Варшаву и в четверг пройдет медосмотр в Легии

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Форвард уже приехал в столицу Польши

Русин прибыл в Варшаву и в четверг пройдет медосмотр в Легии

legia.com

Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин прибыл в Варшаву, где завтра, 18 февраля, пройдет медосмотр в "Легии".

По информации сайта Legia.net, Назарий в среду приехал в столицу Польши на авто из Львова, уроженцем которого он является.

Также источник отмечает, что в Варшаве живет его сестра, так что с адаптацией на новом месте у футболиста не должно быть проблем.

Отметим, что из-за травмы ключицы Русин не играл в официальных матчах с ноября 2020 года.

Также ранее сообщалось, что аренда нападающего будет рассчитана до декабря 2021 года.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
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