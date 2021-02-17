Русин прибыл в Варшаву и в четверг пройдет медосмотр в Легии

Форвард " Динамо " Назарий Русин прибыл в Варшаву, где завтра, 18 февраля, пройдет медосмотр в "Легии".

По информации сайта Legia.net, Назарий в среду приехал в столицу Польши на авто из Львова, уроженцем которого он является.

Также источник отмечает, что в Варшаве живет его сестра, так что с адаптацией на новом месте у футболиста не должно быть проблем.

Отметим, что из-за травмы ключицы Русин не играл в официальных матчах с ноября 2020 года.

Также ранее сообщалось, что аренда нападающего будет рассчитана до декабря 2021 года.