Рафаилов: Заря получила деньги от трансфера Малиновского в Брюгге и сейчас получает от перехода в Аталанту

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов прокомментировал недавнюю информацию украинских журналистов о том, что луганский клуб хотел получить некоторую сумму из продажи "Шахтером" Руслана Малиновского, который выступал в аренде за луганскую команду с 2013 по 2015 год.

"Посмотрел ютубканал Денисова, где он рассказывает о дурно пахнущей истории с деньгами от бразильского клуба "Заре" за Виллиана. А перед этим читал Цыганика со словами Геллера.

Хочу кое-что уточнить. Арендой Малиновского в "Зарю" занимались я, Палкин и агент Малиновского Шаблий. Долгое время за ним наблюдал Дмитрий Кара-Мустафа. А Геллер о нем ни чего и не знал вплоть до того, как с ним согласовывались условия контракта. Потому не знаю, кто и что ему мог обещать за футболиста, которого Луческу и близко не видел в своём составе.

Да Руслан сумел всем доказать, что он игрок и своей игрой привлёк внимание бельгийцев опять же не малую роль сыграли агенты в частности Серебренников. Да и заплатить скорее нужно не Геллеру, а Вернидубу, который терпел ошибки Руслана и доверял ему. К слову "Заря" получала деньги от трансфера Малиновского в "Брюгге" (вероятно, речь идет все-таки о "Генте", - прим.), и сейчас получает деньги от трансфера из "Брюгге" в "Аталанту", - заявил Рафаилов.