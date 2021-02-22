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Рафаилов: Заря получила деньги от трансфера Малиновского в Брюгге и сейчас получает от перехода в Аталанту

Наши за границей
(1 голосов)

Функционер утверждает, что свой процент от трансферов игрока луганчане все-таки получили

Рафаилов: Заря получила деньги от трансфера Малиновского в Брюгге и сейчас получает от перехода в Аталанту

FootBoom

Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал недавнюю информацию украинских журналистов о том, что луганский клуб хотел получить некоторую сумму из продажи "Шахтером" Руслана Малиновского, который выступал в аренде за луганскую команду с 2013 по 2015 год.

"Посмотрел ютубканал Денисова, где он рассказывает о дурно пахнущей истории с деньгами от бразильского клуба "Заре" за Виллиана. А перед этим читал Цыганика со словами Геллера.

Хочу кое-что уточнить. Арендой Малиновского в "Зарю" занимались я, Палкин и агент Малиновского Шаблий. Долгое время за ним наблюдал Дмитрий Кара-Мустафа. А Геллер о нем ни чего и не знал вплоть до того, как с ним согласовывались условия контракта. Потому не знаю, кто и что ему мог обещать за футболиста, которого Луческу и близко не видел в своём составе.

Да Руслан сумел всем доказать, что он игрок и своей игрой привлёк внимание бельгийцев опять же не малую роль сыграли агенты в частности Серебренников. Да и заплатить скорее нужно не Геллеру, а Вернидубу, который терпел ошибки Руслана и доверял ему. К слову "Заря" получала деньги от трансфера Малиновского в "Брюгге" (вероятно, речь идет все-таки о "Генте", - прим.), и сейчас получает деньги от трансфера из "Брюгге" в "Аталанту", - заявил Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Гент
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.02.2021 в 18:32
В Брюгге прим.Гента автор хуже Рафаилова
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Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 18:26
А разве Малиновский был в Брюгге? У усатого маразм, как у его собрата в Ростове
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