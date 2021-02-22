Рафаилов: Заря получила деньги от трансфера Малиновского в Брюгге и сейчас получает от перехода в Аталанту
Функционер утверждает, что свой процент от трансферов игрока луганчане все-таки получили
FootBoom
Бывший генеральный директор "
"Посмотрел ютубканал Денисова, где он рассказывает о дурно пахнущей истории с деньгами от бразильского клуба "Заре" за Виллиана. А перед этим
Хочу кое-что уточнить. Арендой Малиновского в "Зарю" занимались я, Палкин и агент Малиновского Шаблий. Долгое время за ним наблюдал Дмитрий Кара-Мустафа. А Геллер о нем ни чего и не знал вплоть до того, как с ним согласовывались условия контракта. Потому не знаю, кто и что ему мог обещать за футболиста, которого Луческу и близко не видел в своём составе.
Да Руслан сумел всем доказать, что он игрок и своей игрой привлёк внимание бельгийцев опять же не малую роль сыграли агенты в частности Серебренников. Да и заплатить скорее нужно не Геллеру, а Вернидубу, который терпел ошибки Руслана и доверял ему. К слову "Заря" получала деньги от трансфера Малиновского в "Брюгге" (вероятно, речь идет все-таки о "Генте", - прим.), и сейчас получает деньги от трансфера из "Брюгге" в "Аталанту", - заявил Рафаилов.
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