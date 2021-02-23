  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Я готов на 100 процентов" - Первое интервью Русина в Легии. На польском языке
В тренде

"Я готов на 100 процентов" - Первое интервью Русина в Легии. На польском языке

Наши за границей
(1 голосов)

Назарий Русин присоединился к Артему Шабанову

"Я готов на 100 процентов" - Первое интервью Русина в Легии. На польском языке

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который будет до конца 2021 года играть в аренде в польской "Легии", так прокомментировал свой переход.

"Я счастлив, что присоединился к Легии. Я участвовал в обоих зимних сборах "Динамо" и считаю, что хорошо готов и могу играть на 100 процентов.

Команда - это то, что всегда должно быть на первом месте. Мои цели только для нее, для того, чтобы вместе с командой добиваться трофеев и побеждать", - сказал Русин.

Первую часть сезона 2019/2020 провел в составе "Зари", за которую сыграл 17 матчей и забил семь голов (пять в УПЛ и два в Лиге Европы), после чего вернулся в "Динамо". В текущем сезоне за киевлян почти не играл (один выход на замену в игре с "Шахтером"). Сначала Русин переболел коронавирусом, затем у него был перелом ключицы. Всего в составе "Динамо" успел принять участие в 41 матче, в которых забил девять голов.

Напомним, что накануне в "Легию" с "Динамо" перешел защитник Артем Шабанов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
23.02.2021 в 18:40
Він то, можливо і готовий, але там з нападниками все ок і без нього. Краще б вибирав команду, з слабшим підбором конкурентів. Йому практика потрібна, а там з цим великі питання будуть.Легія чемпіон, якщо в группу ЕК попадуть, то гравці ротації їм знадобляться... але виходити інколи, то таке, йому постійна практика потрібна, як в Зорі була, тоді він щось і награє
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2021 в 18:17
Ще би сайт на українську перейшов.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2021 в 18:40
правый верхний угол - укр/рус. при переходе на 100%-й укр. контент "вiдвiдуванiсть та коментарi будуть зменшенi на 55-60 вiдсоткiв" - редакция умеет считать деньги))) чего не скажешь о качестве предоставляемой информации
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2021 в 18:11
главное - татухи есть!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 17:24
Чибоксары
Ответить
0
-2
IhorSt (Львів)
23.02.2021 в 17:13
Ви вважаєте це польською мовою??? Такий ви журналіст:) Та такий рівень польської є в майже кожного притомного українця:)
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...