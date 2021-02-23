"Я готов на 100 процентов" - Первое интервью Русина в Легии. На польском языке
Назарий Русин присоединился к Артему Шабанову
twitter.com/LegiaNet
Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который будет до конца 2021 года играть в аренде в польской "Легии", так прокомментировал
"Я счастлив, что присоединился к Легии. Я участвовал в обоих зимних сборах "Динамо" и считаю, что хорошо готов и могу играть на 100 процентов.
Команда - это то, что всегда должно быть на первом месте. Мои цели только для нее, для того, чтобы вместе с командой добиваться трофеев и побеждать", - сказал Русин.
Первую часть сезона 2019/2020 провел в составе "Зари", за которую сыграл 17 матчей и забил семь голов (пять в УПЛ и два в Лиге Европы), после чего вернулся в "Динамо". В текущем сезоне за киевлян почти не играл (один выход на замену в игре с "Шахтером"). Сначала Русин переболел коронавирусом, затем у него был перелом ключицы. Всего в составе "Динамо" успел принять участие в 41 матче, в которых забил девять голов.
Напомним, что накануне в "Легию" с "Динамо" перешел защитник Артем Шабанов.
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