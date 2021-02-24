Все три украинца Гента летом могут покинуть клуб
Неудачный сезон наталкивает руководство на мысли о кадровой перестройке
Бельгийский "Гент", который проводит свой не лучший сезон, летом могут покинуть целый ряд исполнителей, пишет Sport Voetbal Magazine.
На данный момент команда идет на 12-м месте в чемпионате, что совершенно не устраивает руководство клуба, которое летом намерено попрощаться с рядом игроков, среди которых и три украинца команды – Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук.
В случае с Безусом и Пластуном клуб был готов отпустить игроков уже зимой, однако Игорь и Роман предпочли остаться в команде, так как из чемпионата Бельгии проще попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020. Однако уже летом, оба украинца, не имея достаточно практики, вероятно, покинут "Гент".
Несколько иная ситуация с лидером Романом Яремчуком, который является ведущим бомбардиром команды. Однако в этом случае "Гент" надеется, что после Евро сможет продать форварда за большую цену, чем за игрока предлагали зимой.
Отметим, что Пластун в нынешнем сезоне провел за "Гент" 12 матчей, а Безус - 16. Яремчук, в свою очередь, в нынешнем сезоне забил 17 голов в 30 матчах.
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