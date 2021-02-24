Все три украинца Гента летом могут покинуть клуб

Бельгийский "Гент", который проводит свой не лучший сезон, летом могут покинуть целый ряд исполнителей, пишет Sport Voetbal Magazine.

На данный момент команда идет на 12-м месте в чемпионате, что совершенно не устраивает руководство клуба, которое летом намерено попрощаться с рядом игроков, среди которых и три украинца команды – Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук.

В случае с Безусом и Пластуном клуб был готов отпустить игроков уже зимой, однако Игорь и Роман предпочли остаться в команде, так как из чемпионата Бельгии проще попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020. Однако уже летом, оба украинца, не имея достаточно практики, вероятно, покинут "Гент".

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Несколько иная ситуация с лидером Романом Яремчуком, который является ведущим бомбардиром команды. Однако в этом случае "Гент" надеется, что после Евро сможет продать форварда за большую цену, чем за игрока предлагали зимой.

Отметим, что Пластун в нынешнем сезоне провел за "Гент" 12 матчей, а Безус - 16. Яремчук, в свою очередь, в нынешнем сезоне забил 17 голов в 30 матчах.