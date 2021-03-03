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Григорчук: Довольны победой в Суперкубке, однако дальше нас ждут большие задачи и цели

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(1 голосов)

Украинский тренер прокомментировал победу над БАТЭ

Григорчук: Довольны победой в Суперкубке, однако дальше нас ждут большие задачи и цели

Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал победу над "БАТЭ" в серии пенальти в матче за Суперкубок Беларуси.

- Мы очень довольны. Посмотрел, как болельщики отреагировали на нашу победу… Было видно, что для многих людей - победа важна. Слава богу, что мы это сделали. Мы на позитиве, радуемся этому трофею. Но это лишь Суперкубок, а нас дальше ждут большие задачи и цели.

- Гутор пробил решающий пенальти. Чье это было решение?

- Не мое – ребят. Мы знаем, что он способен исполнить пенальти. Ребята приняли решение в важный момент, и оно себя оправдало. Вообще, получилось все красиво. Такая изюминка сегодняшнего вечера.

- Что известно о характере травмы Сзоке?

- Перелома нет. Повреждение есть, но какого рода и сколько займет времени восстановление… Надеемся, на скорейшего выздоровление, поскольку он для нас очень важный игрок.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
fcshakhter.by

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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
03.03.2021 в 08:28
ГригорУк???? Эй, админы-редакторы, не глотайте буквы!!!
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