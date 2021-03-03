Григорчук: Довольны победой в Суперкубке, однако дальше нас ждут большие задачи и цели

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал победу над "БАТЭ" в серии пенальти в матче за Суперкубок Беларуси.

- Мы очень довольны. Посмотрел, как болельщики отреагировали на нашу победу… Было видно, что для многих людей - победа важна. Слава богу, что мы это сделали. Мы на позитиве, радуемся этому трофею. Но это лишь Суперкубок, а нас дальше ждут большие задачи и цели.

- Гутор пробил решающий пенальти. Чье это было решение?

- Не мое – ребят. Мы знаем, что он способен исполнить пенальти. Ребята приняли решение в важный момент, и оно себя оправдало. Вообще, получилось все красиво. Такая изюминка сегодняшнего вечера.

- Что известно о характере травмы Сзоке?

- Перелома нет. Повреждение есть, но какого рода и сколько займет времени восстановление… Надеемся, на скорейшего выздоровление, поскольку он для нас очень важный игрок.