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Тимощук: Динамо для Шахтера — как Спартак для Зенита

Наши за границей
(2 голосов)

У Анатолия свои аллегории

Тимощук: Динамо для Шахтера — как Спартак для Зенита

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас входит в тренерский штаб "Зенита", поделился мнением о решении экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо".

— Осудить решение человека, который работает в футболе на высоком уровне более 40 лет, вряд ли себе позволю. Для меня это не что-то недопустимое, а Луческу в любом случае остается авторитетным тренером. Пусть и продолжаю болеть за "Шахтер" во всех турнирах, с пониманием и уважением отношусь к решению Мирчи. Такое решение после 13 лет в "Шахтере" для меня было неожиданностью, но не шоком. Встречались с Мирчей в Турции, когда играли там в Лиге Европы. Уже тогда он понимал, что не продолжит работу со сборной Турции, но сказал, что все еще хочет и будет работать. Он все еще в хорошей форме.

— Киев для "Шахтера" — как "Спартак" для Петербурга?

— Можно и так сказать. Порой бывают очень жесткие противостояния. Болельщики настроены друг против друга, иногда и футболисты. Даже в национальной команде. Хотя в мое время такого противостояния в сборной не было. Уверен, что и сейчас Андрей Шевченко этого не допускает.

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В статье: Мирча Луческу Анатолий Тимощук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sport24

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 20:27
В Питере - пей!
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+2
0
fanat_football (Херсон)
05.03.2021 в 20:03
Толя, пошел - вот и иди. Без тебя уже как-нибудь разберемся ху из ху.
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+4
0


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