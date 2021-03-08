Москва им не рассматривалась: Сергей Ребров попал в сферу интересов ЦСКА в конце прошлого года

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров заинтересовал московский "ЦСКА" в конце 2020 года – об этом сообщает РБ Спорт. В тот период армейцы могли сменить главного тренера первой команды Виктора Гончаренко, однако специалист все еще сохраняет свой пост.

В прошлом сезоне футболисты "Фради" встречались с московским коллективом на групповом этапе Лиги Европы. Дома венгры расписали мировую 0:0, а в гостях одолели оппонента со счетом 0:1.

Как отмечает источник, армейцам дали понять, что переезд Реброва в Москву невозможен из-за военного конфликта между Украиной и Россией. Напомним, Сергей Станиславович работает в венгерском гранде с 2018-го.