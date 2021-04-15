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Русин забил решающий гол за дубль Легии в спарринге с первой командой

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(2 голосов)

Он спас команду от поражения

Русин забил решающий гол за дубль Легии в спарринге с первой командой

Фото: ФК Легия

Новина українською

Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин забил гол в спарринге между первой командой и дублем (2:2).

Русин играл за второй состав польского клуба. Матч был проведен в формате первого тайма 40 минут и второго – 30 минут.

Украинец забил на 45-й минуте встречи. До гола дубль проигрывал 1:2, но гол Русина сравнял счет. Он стал решающим.

Напомним, что ранее Русин был переведен в дубль "Легии". За первую команду он форвард сыграл только один матч в Кубке.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Источник:
Legia

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