Русин забил решающий гол за дубль Легии в спарринге с первой командой
Он спас команду от поражения
Фото: ФК Легия
Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин забил гол в спарринге между первой командой и дублем (2:2).
Русин играл за второй состав польского клуба. Матч был проведен в формате первого тайма 40 минут и второго – 30 минут.
Украинец забил на 45-й минуте встречи. До гола дубль проигрывал 1:2, но гол Русина сравнял счет. Он стал решающим.
Напомним, что ранее Русин был переведен в дубль "Легии". За первую команду он форвард сыграл только один матч в Кубке.
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Источник:Legia
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