Русин забил решающий гол за дубль Легии в спарринге с первой командой

Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин забил гол в спарринге между первой командой и дублем (2:2).

Русин играл за второй состав польского клуба. Матч был проведен в формате первого тайма 40 минут и второго – 30 минут.

Украинец забил на 45-й минуте встречи. До гола дубль проигрывал 1:2, но гол Русина сравнял счет. Он стал решающим.

Напомним, что ранее Русин был переведен в дубль "Легии". За первую команду он форвард сыграл только один матч в Кубке.