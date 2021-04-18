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Яремчук получил "десятку" от WhoScored и стал лучшим игроком матча

Наши за границей
(2 голосов)

Максимально возможная оценка от портала для украинца

Яремчук получил "десятку" от WhoScored и стал лучшим игроком матча

Новина українською

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде разгромно победил "Зюлте-Варегем" со счетом 7:2.

Дублем из голов и ассистом в составе гостей отметился украинский форвард Роман Яремчук. Портал WhoScored признал нападающего сборной Украины лучшим игроком этого поединка - 25-летний Яремчук получил максимально возможную оценку - 10 баллов!

За матч Роман 5 раз пробил по воротах соперника (2 в створ, 2 в штангу и один выстрел украинца был заблокирован), 47 раз контактировал с мячем и отдал 28 точных пасов из 33.

Другой украинский футболист в составе "Гента" - Роман Безус, провел на поле 60 минут и получил от портала оценку 6,6.

Яремчук получил "десятку" от WhoScored и стал лучшим игроком матча - изображение 1
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В статье: Зюлте-Варегем Гент (Бельгия)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 00:15
Хорошую форму набирают наши игроки перед Евро.
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