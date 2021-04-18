Яремчук получил "десятку" от WhoScored и стал лучшим игроком матча
Максимально возможная оценка от портала для украинца
В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде разгромно победил "Зюлте-Варегем" со счетом 7:2.
За матч Роман 5 раз пробил по воротах соперника (2 в створ, 2 в штангу и один выстрел украинца был заблокирован), 47 раз контактировал с мячем и отдал 28 точных пасов из 33.
Другой украинский футболист в составе "Гента" - Роман Безус, провел на поле 60 минут и получил от портала оценку 6,6.
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