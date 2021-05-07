Селезнев: Галатасарай за меня 33-летнего давал миллион, но Акхисар меня 3 раза не пустил
Турецкая история Евгения Селезнева
Украинский нападающий
"Меня 3 раза не пустили в "Галатасарай". 2 последних раза это вообще жесть была. Я сидел в раздевалке – плакал. Мне звонит Фатих Терим и говорит, что у них Лига чемпионов, что я буду в первой 11.
А у них группа – "Шальке" – Конопа, "Локомотив" – Смолов. Все болельщики "Галатасарая" ждали, все писали мне. И мне президент говорит, что я ни за какие деньги не уйду туда.
Я не знаю, зачем он так сделал. За меня миллион давали за 33-летнего. Я не понимаю, я сел в раздевалке и заплакал. Я шел к этому всю карьеру в Турции.
После Суперкубка, когда я один обыграл... Ну, не один, обыграла команда, но мне дали лучшего игрока матча. Я привез второй трофей в этот город. Я ему говорю: "Я сделал все, что можно для этого клуба. Это наверно первый и последний трофей в вашей карьере в этом клубе. Пожалуйста, отпустите". Нет", – сказал Селезнев.
Напомним, что Селезнев играл за "Акхисар" с января 2018 по январь 2019, после чего перешел в "Малагу" за 500 тысяч евро.
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