Яремчук забил свой 20-й гол в текущем чемпионате Бельгии - ВИДЕО
Роман продолжает тянуть Гент в еврокубки
В матче 5-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" на своем стадионе принимал "Стандард".
В стартовом составе хозяев вышли украинцы Роман Безус и Роман Яремчук, и второй отметился своим очередным забитым голом.
Форвард уже в компенсированное ко второму тайму время забил гол и сделал счет 2:0.
Читайте такжеБезус стал лучшим игроком матча против Остенде
Теперь, перед последним туром, "Гент" делит очки с "Мехеленом" и кто из этой пары пробьется в еврокубки решится в очном противостоянии команд в субботу 22 мая.
Ну и отдельно отметим, что для Яремчука это 20-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО
- "Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
- Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт
- Источник: Ребров не возглавит греческий АЕК
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...