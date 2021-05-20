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Яремчук забил свой 20-й гол в текущем чемпионате Бельгии - ВИДЕО

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Роман продолжает тянуть Гент в еврокубки

Яремчук забил свой 20-й гол в текущем чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Новина українською

В матче 5-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле "Гент" на своем стадионе принимал "Стандард".

В стартовом составе хозяев вышли украинцы Роман Безус и Роман Яремчук, и второй отметился своим очередным забитым голом.

Форвард уже в компенсированное ко второму тайму время забил гол и сделал счет 2:0.

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Теперь, перед последним туром, "Гент" делит очки с "Мехеленом" и кто из этой пары пробьется в еврокубки решится в очном противостоянии команд в субботу 22 мая.

Ну и отдельно отметим, что для Яремчука это 20-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент
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