Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате

Пражская "Славия" одержала победу над "Викторией" Пльзень (1:0) в финале Кубка Чехии.

Команда Индржиха Трпишовски оформила золотой дубль – ранее она выиграла чемпионат страны.

"Славия" победила в Кубке Чехии в третий раз за последние четыре года и в шестой раз в целом. Лишь у пражской "Спарты" больше – семь.

Напомним, что в команде выступает украинский защитник Тарас Качараба. В минувшем сезоне 26-летний украинец за "Славию" провел 10 матчей во всех турнирах.