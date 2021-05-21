  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате
В тренде

Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате

Наши за границей
(2 голосов)

Для команды это в третий раз за последние четыре года

Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате

Фото: twitter.com/slaviaofficial

Новина українською

Пражская "Славия" одержала победу над "Викторией" Пльзень (1:0) в финале Кубка Чехии.

Команда Индржиха Трпишовски оформила золотой дубль – ранее она выиграла чемпионат страны.

"Славия" победила в Кубке Чехии в третий раз за последние четыре года и в шестой раз в целом. Лишь у пражской "Спарты" больше – семь.

Напомним, что в команде выступает украинский защитник Тарас Качараба. В минувшем сезоне 26-летний украинец за "Славию" провел 10 матчей во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Качараба Виктория (Пльзень) Славия (Прага)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...