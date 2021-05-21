Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате
Для команды это в третий раз за последние четыре года
Фото: twitter.com/slaviaofficial
Пражская "Славия" одержала победу над "Викторией" Пльзень (1:0) в финале Кубка Чехии.
Команда Индржиха Трпишовски оформила золотой дубль – ранее она выиграла чемпионат страны.
"Славия" победила в Кубке Чехии в третий раз за последние четыре года и в шестой раз в целом. Лишь у пражской "Спарты" больше – семь.
Напомним, что в команде выступает украинский защитник Тарас Качараба. В минувшем сезоне 26-летний украинец за "Славию" провел 10 матчей во всех турнирах.
#DOUBLE pic.twitter.com/KDUL8PLnRp— SK Slavia Praha ???????????? (@slaviaofficial) May 20, 2021
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