Панков: Представители АЕКа интересовались Ребровым. Дал им лучшую характеристику

Футбольный агент Александр Панков рассказал, что греческий АЕК заинтересован в услугах украинского тренера Сергея Реброва.

"Неделю нахожусь в Афинах и могу сказать, что в местной спортивной прессе сейчас тема возможного прихода Сергея Реброва на пост главного тренера АЕКа номер один. Греки действительно проявляют интерес к Сергею Станиславовичу, о нем много пишут.

АЕК – большой клуб, с большой аудиторией болельщиков. Они сделали правильные выводы из прошлых сезонов и переключили ориентир на тренера, который за последние годы две команды сделал чемпионами – киевское "Динамо" дважды и венгерский "Ференцварош" трижды. Но для того, чтобы он действительно стал главным тренером этой команды, должны совпасть многие факторы.