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  4. Тренер Гента: Горжусь Безусом и снимаю шляпу перед ним, он провел отличный плей-офф
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Тренер Гента: Горжусь Безусом и снимаю шляпу перед ним, он провел отличный плей-офф

Наши за границей
(2 голосов)

Специалист доволен игрой украинца

Тренер Гента: Горжусь Безусом и снимаю шляпу перед ним, он провел отличный плей-офф

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук оценил игру Романа Безуса в матче с "Мехеленом" (2:1). В этой встречи украинец оформил "гол+пас".

"Очень горд за него. Ему несколько раз досталось по спине и шее в матче против "Стандарда". Он не провел и двух минут тренировок на этой неделе. Доктор сказал, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча он пришел и сказал, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился на полную. Он провел отличный плей-офф", – сказал Ванхазебрук.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний футболист за "Гент" во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) Хейн Ванхазебрук
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Источник:
kaagent.be

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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
24.05.2021 в 08:52
он только не говорит - шквал , да возьми Безуса в сборную
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 08:21
Що тут скажеш? Трудяга. А тим часом в збірній обирається всілякий блатний непотріб.
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