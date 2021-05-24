Тренер Гента: Горжусь Безусом и снимаю шляпу перед ним, он провел отличный плей-офф
Специалист доволен игрой украинца
Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук оценил игру Романа Безуса в матче с "Мехеленом" (2:1). В этой встречи украинец оформил "гол+пас".
"Очень горд за него. Ему несколько раз досталось по спине и шее в матче против "Стандарда". Он не провел и двух минут тренировок на этой неделе. Доктор сказал, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча он пришел и сказал, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился на полную. Он провел отличный плей-офф", – сказал Ванхазебрук.
Напомним, что в текущем сезоне 30-летний футболист за "Гент" во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал столько же результативных передач.
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