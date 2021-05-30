Зинченко стал самым молодым украинцем, который сыграл в финале Лиге Чемпионов
Превзошел легендарных
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Александр Зинченко провел весь финальный поединок Лиги Чемпионов против "Челси" на левом фланге обороны "Манчестер Сити".
Он стал самым молодым в истории украинцем, который выходил на поле в решающем матче ЛЧ. Это достижение он установил в возрасте 24 года и 5 месяцев. Предыдущим рекордсменом был Андрей Шевченко, который в возрасте 26 лет и 7 месяцев сыграл в финале самого престижного клубного турнира Европы против "Ювентуса" в сезоне 2002/2003. Правда, тогда нападающий "Милана", в конце концов, поднял "ушастик" над головой.
Третьим украинцем, игравший в решающем матче ЛЧ, был Анатолий Тимощук. В возрасте 33 года и один месяц он стал одним из тех, кто потерпел поражение от того же "Челси" в 2012 году. А уже через год Тимощук получил желанный трофей, однако на поле в финальном матче не выходил.
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