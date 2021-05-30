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Зинченко стал самым молодым украинцем, который сыграл в финале Лиге Чемпионов

Наши за границей
(1 голосов)

Превзошел легендарных

Зинченко стал самым молодым украинцем, который сыграл в финале Лиге Чемпионов

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Александр Зинченко провел весь финальный поединок Лиги Чемпионов против "Челси" на левом фланге обороны "Манчестер Сити".

Он стал самым молодым в истории украинцем, который выходил на поле в решающем матче ЛЧ. Это достижение он установил в возрасте 24 года и 5 месяцев. Предыдущим рекордсменом был Андрей Шевченко, который в возрасте 26 лет и 7 месяцев сыграл в финале самого престижного клубного турнира Европы против "Ювентуса" в сезоне 2002/2003. Правда, тогда нападающий "Милана", в конце концов, поднял "ушастик" над головой.

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Третьим украинцем, игравший в решающем матче ЛЧ, был Анатолий Тимощук. В возрасте 33 года и один месяц он стал одним из тех, кто потерпел поражение от того же "Челси" в 2012 году. А уже через год Тимощук получил желанный трофей, однако на поле в финальном матче не выходил.

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В статье: Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 11:46
Засунули по блату чтобы так позорно обосрался на весь мир.
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
30.05.2021 в 11:31
А Демченко?
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0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.05.2021 в 11:13
Это тот улыбчивый мальчик, который не добежал и проиграл, когда гол забивали?)))Ну тогда да, самый молодой и бесполезный)
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+2
-1
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 11:08
Лучше бы он остался в запасе. Хоть какой-то шанс для МС на победу в ЛЧ...
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
30.05.2021 в 10:35
Зинченко стал самым молодым украинцем, проигравшим в финале Лиги Чемпионов... :(
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+4
-2


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