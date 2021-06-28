СМИ: Арсенал готов предложить за Яремчука 20-25 млн евро
СМИ снова сватают украинца в Лондон
KAA Gent
Лондонский "
По информации источника, "канониры" готовы предложить за Романа 20-25 млн евро, и данная сумма должна устроить бельгийский клуб.
Сообщается, что прошлым летом "Гент" не хотел продавать украинца дешевле 30 млн евро, однако сейчас несколько снизил запросы.
Ранее также сообщалось, что
Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.
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Источник:Voetbal Belgie
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