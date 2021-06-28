СМИ: Арсенал готов предложить за Яремчука 20-25 млн евро

Лондонский " Арсенал " проявляет интерес к украинскому форварду "Гента" Роману Яремчуку, сообщает бельгийское издание Voetbal Belgie.

По информации источника, "канониры" готовы предложить за Романа 20-25 млн евро, и данная сумма должна устроить бельгийский клуб.

Сообщается, что прошлым летом "Гент" не хотел продавать украинца дешевле 30 млн евро, однако сейчас несколько снизил запросы.

Ранее также сообщалось, что украинцем интересуются "Вест Хэм" и "Вольфсбург" .

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.