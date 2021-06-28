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СМИ: Арсенал готов предложить за Яремчука 20-25 млн евро

Наши за границей
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(3 голосов)

СМИ снова сватают украинца в Лондон

СМИ: Арсенал готов предложить за Яремчука 20-25 млн евро

KAA Gent

Новина українською

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к украинскому форварду "Гента" Роману Яремчуку, сообщает бельгийское издание Voetbal Belgie.

По информации источника, "канониры" готовы предложить за Романа 20-25 млн евро, и данная сумма должна устроить бельгийский клуб.

Сообщается, что прошлым летом "Гент" не хотел продавать украинца дешевле 30 млн евро, однако сейчас несколько снизил запросы.

Ранее также сообщалось, что украинцем интересуются "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
Voetbal Belgie

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Комментарии (6)
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Глюк Львів (Лемберг)
28.06.2021 в 23:43
От не розумію - як обираючи між Яремчуком та Бесєдіном можна було обрати другого?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 23:24
Дай бог ему попасть в Арсенал. Я думаю "каваленкой" не станет.
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
28.06.2021 в 23:05
Лучше уже вместо Вегхорсиа в Вольфсбург
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
28.06.2021 в 22:55
Только не в Арсенал.
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+1
0
Конфуцій (Львів)
28.06.2021 в 23:28
Чому?
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0
0
kukarekin (Одесса)
28.06.2021 в 22:44
Очередная брехня
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+1
0


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