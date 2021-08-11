Яремчук - о дебюте за Бенфику: Я счастлив. Это было невероятно

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свой дебют в составе португальского клуба в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со "Спартаком" (2:0).

"Я счастлив. Сейчас непростое время, потому что я не прошел предсезонную подготовку. Спасибо тренеру за поддержку и всех фанатов также. Хочу всех поблагодарить.

Сыграть за "Бенфику" – это было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забить много голов.

Язык? Мне только нужно время – хочу разговаривать на португальском тоже", – сказал Яремчук в комментарии Benfica TV.