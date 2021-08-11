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Яремчук - о дебюте за Бенфику: Я счастлив. Это было невероятно

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(3 голосов)

Удар Романа привел к голу в ворота "Спартака"

Яремчук - о дебюте за Бенфику: Я счастлив. Это было невероятно

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свой дебют в составе португальского клуба в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со "Спартаком" (2:0).

"Я счастлив. Сейчас непростое время, потому что я не прошел предсезонную подготовку. Спасибо тренеру за поддержку и всех фанатов также. Хочу всех поблагодарить.

Сыграть за "Бенфику" – это было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забить много голов.

Язык? Мне только нужно время – хочу разговаривать на португальском тоже", – сказал Яремчук в комментарии Benfica TV.

Отметим, что Роман вышел на замену на 65-й минуте, и в конце второго тайма его удар привел к голу в ворота "Спартака".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спартак (Москва)
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
11.08.2021 в 09:04
Мои поздравления Роману. Вышел и подитожил, хотя и с рикошетом.
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