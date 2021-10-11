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Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном

Наши за границей
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(1 голосов)

Сборная Украины манит

Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном

Фото: facebook.com/alainfcae / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не планирует продолжать контракт с клубом, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Как сообщает источник, клуб из ОАЭ заинтересован и в дальнейшем сотрудничестве с тренером, но Ребров пока что скептически относится к пролонгации контракта, который заканчивается в мае 2022 года.

Ребров намерен доработать сезон, после чего будет смотреть на развитие событий со сборной Украины.

Также Цыганык отметил, что в контракте Реброва нет прописанной определенной Клаусулы. "Аль-Айн" после некоторых раздумий не захотел отпускать Реброва в сборную Украины после отставки Шевченко.

Напомним, что недавно Ребров во второй раз кряду получил награду лучшему тренеру месяца в чемпионате ОАЭ.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Dimoncho (Kharkiv)
11.10.2021 в 23:03
Подымите руку, кто вообще ещё верит этому балаболу Цыганику??)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.10.2021 в 22:57
Насиплять араби за плідну працю більше грошей і буде до сраки що сказав той Циганик.
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Romerik (YNWA)
11.10.2021 в 22:05
Решил перестраховаться видать Серёга, учитывая предыдущий факап. Но если Петраков выведет нас на ЧМ, то думаю что придется ждать минимум год, а мог бы и заработать ещё бабла. Ну это его дело...
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 21:58
"Також Циганик зазначив, що в контракті Реброва немає прописаної певної Клаусули. "Аль-Айн" після деяких роздуємо не захотів відпускати Реброва в збірну України після відставки Шевченка." И вы ещё читаете этих безграмотных, что пытаются "чмырить" сборную и тренера?
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