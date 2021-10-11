Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном
Сборная Украины манит
Фото: facebook.com/alainfcae / Автор неизвестен
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не планирует продолжать контракт с клубом, сообщает журналист Игорь Цыганык.
Как сообщает источник, клуб из ОАЭ заинтересован и в дальнейшем сотрудничестве с тренером, но Ребров пока что скептически относится к пролонгации контракта, который заканчивается в мае 2022 года.
Ребров намерен доработать сезон, после чего будет смотреть на развитие событий со сборной Украины.
Также Цыганык отметил, что в контракте Реброва нет прописанной определенной Клаусулы. "Аль-Айн" после некоторых раздумий не захотел отпускать Реброва в сборную Украины после отставки Шевченко.
Напомним, что недавно Ребров во второй раз кряду
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