Цыганык: Ребров не будет продлевать контракт с Аль-Айном

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не планирует продолжать контракт с клубом, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Как сообщает источник, клуб из ОАЭ заинтересован и в дальнейшем сотрудничестве с тренером, но Ребров пока что скептически относится к пролонгации контракта, который заканчивается в мае 2022 года.

Ребров намерен доработать сезон, после чего будет смотреть на развитие событий со сборной Украины.

Также Цыганык отметил, что в контракте Реброва нет прописанной определенной Клаусулы. "Аль-Айн" после некоторых раздумий не захотел отпускать Реброва в сборную Украины после отставки Шевченко.