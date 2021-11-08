Шевченко хочет пригласить в Дженоа двух игроков сборной Украины - СМИ
Новый коуч начинает работать над усилением состав команды
Фото - Олександр Приходько
Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко уже начал вести работу над усилением состава команды. Об этом сообщает Secolo XIX.
Отметим, Il Secolo XIX – это авторитетная местная газета в Генуе, которой уже более 100 лет.
По информации издания, озвучены главные трансферные цели "грифонов". Ими являются защитники "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Виталий Миколенко из "Динамо". Обоих тренер хорошо знает по работе в сборной Украины.
Кроме того, в числе потенциальных трансферов фигурируют хавбек "Милана" Саму Кастильехо и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.
Ранее мы сообщали, кто предложил Шевченко на должность главного тренера "Дженоа".
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