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Шевченко хочет пригласить в Дженоа двух игроков сборной Украины - СМИ

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(16 голосов)

Новый коуч начинает работать над усилением состав команды

Шевченко хочет пригласить в Дженоа двух игроков сборной Украины - СМИ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко уже начал вести работу над усилением состава команды. Об этом сообщает Secolo XIX.

Отметим, Il Secolo XIX – это авторитетная местная газета в Генуе, которой уже более 100 лет.

По информации издания, озвучены главные трансферные цели "грифонов". Ими являются защитники "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Виталий Миколенко из "Динамо". Обоих тренер хорошо знает по работе в сборной Украины.

Кроме того, в числе потенциальных трансферов фигурируют хавбек "Милана" Саму Кастильехо и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.

Ранее мы сообщали, кто предложил Шевченко на должность главного тренера "Дженоа".

Читайте такжеСтало известно, когда Шевченко проведет первую тренировку в Дженоа

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Манчестер Сити Дженоа (Генуя) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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(16 голосов)
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Источник:
Secolo XIX

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Комментарии (55)
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lightning (Одесса)
09.11.2021 в 11:12
Хочет показать какой он "щирый украинэць" и привезти с собой украинские поленья, только в Италии это не оценят
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+1
-4
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 08:40
Вперше таке видання зустрічається і цей брєд всі ЗМІ перепостили Спортивна журналістика, і не тільки, все більше пробиває дно!
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:17
Отличный выбор. Почему отличный? Потому что Зину не отпустят, но существенно поднимут з/п. Потому что Миколенко отпустят, он перейдет в более конкурентный чемпионат, будет рост и прогресс. Ну и + команде, как я понимаю, оборона это самое слабое место у Дженоа
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+5
-3
79timoha (Днепропетровск)
08.11.2021 в 19:59
Биба и Боба в помощь
Ответить
0
-3
kapkan (Луганск)
08.11.2021 в 19:41
Там же вроде бы как Супряга первый в очереди на Серию А))))
Ответить
+4
-5
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:21
Супряга глуп, считает, что всего достиг. Такие не нужны в Серии А
Ответить
+5
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
08.11.2021 в 19:11
А как же беседины, цыгановичи, забавные питарчуки и прочие шкапаренки да буяльские супряги?
Ответить
+2
-15
Рівнянин (Рівне)
08.11.2021 в 19:40
А заодно і бандерлогів Тете,Додо,Бебе і Муму!!! Оптом дешевше! Але ж кому ця мавпяча срань потрібна! Вони в тіки-таку тільки й вміють грати!
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+9
-6
Thiirane2 (Днепр)
08.11.2021 в 21:26
Тебе рыжий хозяин разрешал отвлекаться от сосамбы?
Ответить
+8
-2
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 08:42
Ты своих Марлонов и остальных с пальмы забыл собрать и отправить
Ответить
+3
-1
lightning (Одесса)
09.11.2021 в 11:10
кому эти калеки нужны, пусть в дынаме чалятся и дальше
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.11.2021 в 18:35
А что, можна усилить команду двумя сцыкунами, или там что-то другое?...
Ответить
+2
-9
Igorich (Львів)
08.11.2021 в 18:08
Зубков і Караваєв реально
Ответить
+5
-4
oda1979 (Запорожье)
08.11.2021 в 17:33
Очень правильно. если позориться, то уже до конца.
Ответить
+5
-9
Eugeen (Львов)
08.11.2021 в 17:09
Селезнева на усиление атаки)
Ответить
+11
-6
Mexxxxx (Просяная)
08.11.2021 в 20:39
Так он сразу захочет побить рекорды Тотти, Баджо, Дель Пьеро. Лучше не надо, тем более ему лет двести понадобится
Ответить
+8
0
avatar
K-Spirit (Киев)
08.11.2021 в 21:16
Ну и хорошо, будет обеспечен работой и едой на 200 лет.
+5
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 17:02
зачем тебе Зина -он будет сидеть МС пока его не выгонят
Ответить
+8
-2
Mexxxxx (Просяная)
08.11.2021 в 16:15
Многих тут вспомнили, кого можно пригласить. Одним словом это наш ответ приглашенным тренерам, которые за собой тянут в Украину своих. Шева должен дать шанс многим поиграть в топовом чемпионате. Получится-не получится, а опыт будет хорошим, это не Бельгия с Венгрией. А потом вернется в сборную, а у нас на два состава легионеров только. Понятно денег на наших суперзвезд, которые годами в этом звании ходят и ждут вызова в Барсу, не хватит у Дженоа, но молодежь можно и пробовать.
Ответить
+14
-1
Artemanat (Кривой Рог)
08.11.2021 в 19:36
Согласен! Можно набрать с УПЛ кучу неплохих молодых игроков
Ответить
+6
0
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 15:44
Молодці підняли настрій - Крістіан Пулішич в Дженоа. З Лондона в портове місто де мости падають і команда стоїть на виліт. Те ж саме і про Зіну - його вже третій сезон не можуть вигнати - він сидить з річною зарплатнею в 1 млн. фунтів і тримається за Мансі руками і ногами. В КДБ 20млн., нормальна 7-9 млн фунтів на рік. Максимум це річна аренда.
Ответить
+6
-2
ArchiArchi
08.11.2021 в 17:29
У Зины с 2019 по новому контракту ЗП 60 тыс фунтов в неделю.
Ответить
+1
-4
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 22:55
Звідки така інфа? Останні дані про ЗП Зіни від 12 серпня 2021 передруковка фотоколажа The Sun у Зіни 1 млн. фунтів на рік. на sport.ua, цей сайт та інші.
+1
0
ding31
08.11.2021 в 15:24
По ходу Витю Коваленко и Судакова. Или Зину в аренду. Если Дженоа зарплату потянет
Ответить
+5
-4
ZSTV1223 (Черкаси)
08.11.2021 в 16:59
Його зарплату мабуть і Минай потягне
Ответить
+4
-2
cucumber (Киев)
08.11.2021 в 15:20
Оскільки він полюбляв викликати у збірну Вітю Коваленка, то чому зараз не хоче бачити його у себе в Дженоа?
Ответить
+5
-6
avatar
anоnimus (Київ)
08.11.2021 в 15:32
Ти ну прям зовсім не віриш в динамівців? Що їх хоча б Дженоа може захотіти підписати?)
Ответить
+8
-7
филанкрот (donetsk)
08.11.2021 в 18:36
тому що у Віті контракт
Ответить
+3
-3
avatar
2.dc (Николаев)
08.11.2021 в 15:16
А че - нормальные ребята. Лишь бы у Самого там "пошло", а эти хлопцы не подкачают …)
Ответить
+7
-3
Lion Killer (Львів)
08.11.2021 в 14:51
Та це така правда, як вош кашляв. Подивіться на склад Дженоа. Там немає грошей на гравців з цінниками як в Зінченка, Миколенка.
Ответить
+5
-9
Vantala (Kharkiv)
08.11.2021 в 15:04
По-моему все пессимисты на этом непонятно чем новости читают. Подскажу куда смотреть: "У вересні клуб викупила американська компанія 777 Partners. Її засновник Джон Вондер пообіцяв побудувати новий стадіон та вивести клуб на лідируючі позиції в Серії А." а также президентом с 15 января становится человек приближенный к Берлускони. Поэтому стоны "откуда деньги" и т.д. кагбе выглядят очень странными. Тут становится все понятно и как там появился Шева и какие там перспективы.
Ответить
+13
-3
Lion Killer (Львів)
08.11.2021 в 15:08
Не знав про це. Але сама по собі новина звучить як стандартна качка на 2й день після призначення Шеви тренером :) хіба не так?
+6
-6
avatar
Litb@rski (Кёльн)
08.11.2021 в 16:11
Ты уже взрослый , а в сказки веришь ....ведь обещанного 3 года ждут...
+5
-4
Vantala (Kharkiv)
08.11.2021 в 15:15
В принципе да, выглядит как утка. Ну как богатая фантазия какого-то там журналиста. Но поглядим, я был бы только за чтобы он к себе обоих забрал.
Ответить
+7
-2
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 23:43
"засновник Джон Вондер пообіцяв побудувати новий стадіон та вивести клуб на лідируючі позиції в Серії А."" .... А ще Вондер перекладається як чарівник. Ну все вірю "убедил"
+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
08.11.2021 в 14:50
А ещё Шепелева, Кривцова,Шабанова
Ответить
+3
-6
Artemanat (Кривой Рог)
08.11.2021 в 14:46
Он может многих хотеть ,а вот хотят ли они? Довбык,Сирота,Тымчик, Зубков возможно, Ярмола и Коно тоже как вариант(может Марлос)! Пулишич и Зина не поедут,за Миколенко кучу денег нужно отвалить
Ответить
+7
-3
Kela (Одесса)
08.11.2021 в 14:46
Гармаша и Пятова
Ответить
+4
-6
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.11.2021 в 14:45
А чому не Судакова
Ответить
+4
-8
grasshopper1 (Харьков)
08.11.2021 в 14:42
Зина и так за бугром. С точки зрения сборной лучше, чтобы Миколенко и Шапаренко(или Буяльский, или Цыганков)
Ответить
+12
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:09
))))) они все днище, за огромные деньги, кому этот вечноусталый шлак нужен?!
Ответить
0
-8
Alex-696 (Немирів)
08.11.2021 в 19:19
Вічновтомлений - то Вітя Каваленка.
+4
-3
royalstas (Вінниця)
08.11.2021 в 14:42
Що? Він хоч знає скільки вони коштують?) Ці четверо це мінімум 100 лям.
Ответить
+2
-6
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.11.2021 в 14:39
А чому не Коваленка? Яка тому різниця за кого в оренді грати і з ким вилітати із серії А?))
Ответить
+6
-7
Mihailtulch (Tulchyn)
08.11.2021 в 16:41
Гривен разве что))!100 лямов за кого!?
Ответить
+1
-2
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
08.11.2021 в 14:26
Зінченку нема сенсу йти з гранду, Миколенко навіть не рівень другої ліги чемпіонату Італії і Євро це показало. Більше повірю в трансфер Ярмоленка. З його старанням він прекрасно приживеться в аутсайдері чемпіонату Італії і сезон-два ще відбігає. І за Ярмоленка не треба буде багато платити (а то й взагалі безкоштовно відпустять).
Ответить
+10
-11
avatar
Maxam (Чернівці)
08.11.2021 в 14:31
Якщо Зінченко хоче стати пристойним футболістом, гравцем центра поля, лідером, а не затичкою на позиції ЛЗ, то йому треба переходити і інший клуб. В Дженоа до Шеви не поганий шанс.
Ответить
+12
-1
Vantala (Kharkiv)
08.11.2021 в 14:59
В МС Зина вроде бы меньше всех получает. И глядя как он играет... ну не сильно тянет он там, так, надежный, для игры назад. Если нормально бабок предложат то может и пойдет. Тут он точно будет звездой и под "своим" тренером наверняка год минимум будет основным без вариантов
Ответить
+10
-2
ArchiArchi
08.11.2021 в 17:28
Зина идеально подходит для ротации, и играет он нормально когда выходит, МС его отпустит только при желании самого Зины
+7
-1
Caballero (DC)
08.11.2021 в 14:22
Бред.
Ответить
+3
-6
avatar
alex 66 (Кременчук)
08.11.2021 в 14:12
Ага ...Зина дурак от Пепа уходить-там кубки , ЛЧ. Витю Коваленко забери)))
Ответить
+13
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 14:12
Ни того, ни другого там не будет
Ответить
+4
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 14:05
Хай запросить Кривцова і Матвієнка...
Ответить
+6
-12
ZSTV1223 (Черкаси)
08.11.2021 в 14:25
І Селезньова
Ответить
+9
-4
aleks68
08.11.2021 в 14:34
и "звездищу"цыганкова тупой дырявый баран
Ответить
+4
-15


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