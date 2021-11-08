Шевченко хочет пригласить в Дженоа двух игроков сборной Украины - СМИ

Новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко уже начал вести работу над усилением состава команды. Об этом сообщает Secolo XIX.

Отметим, Il Secolo XIX – это авторитетная местная газета в Генуе, которой уже более 100 лет.

По информации издания, озвучены главные трансферные цели "грифонов". Ими являются защитники "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Виталий Миколенко из "Динамо". Обоих тренер хорошо знает по работе в сборной Украины.

Кроме того, в числе потенциальных трансферов фигурируют хавбек "Милана" Саму Кастильехо и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.

Ранее мы сообщали, кто предложил Шевченко на должность главного тренера "Дженоа".