"Харизма поможет". Тренер УПЛ уверен в успехе Шевченко в Италии
Наставник "Днепра-1" поддержал украинского коуча
Фото: Днепр-1
Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал назначение на тренерский пост Андрея Шевченко в "Дженоа".
"Поздравляю Шевченко с первым тренерским опытом в клубе. Все у него будет хорошо. Я уверен.
Я уверен, что его лидерские качества, признание, харизма поможет в этом. Желаю всего наилучшего", — подытожил Йовичевич.
Напомним, что свой первый матч в качестве главного тренера "Дженоа" Шевченко проведет 21 ноября в домашних стенах против "Ромы".
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 11:10
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