"Харизма поможет". Тренер УПЛ уверен в успехе Шевченко в Италии

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал назначение на тренерский пост Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Поздравляю Шевченко с первым тренерским опытом в клубе. Все у него будет хорошо. Я уверен.

Я уверен, что его лидерские качества, признание, харизма поможет в этом. Желаю всего наилучшего", — подытожил Йовичевич.