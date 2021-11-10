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"Харизма поможет". Тренер УПЛ уверен в успехе Шевченко в Италии

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник "Днепра-1" поддержал украинского коуча

"Харизма поможет". Тренер УПЛ уверен в успехе Шевченко в Италии

Фото: Днепр-1

Новина українською

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал назначение на тренерский пост Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Поздравляю Шевченко с первым тренерским опытом в клубе. Все у него будет хорошо. Я уверен.

Я уверен, что его лидерские качества, признание, харизма поможет в этом. Желаю всего наилучшего", — подытожил Йовичевич.

Напомним, что свой первый матч в качестве главного тренера "Дженоа" Шевченко проведет 21 ноября в домашних стенах против "Ромы".

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Йовичевич Дженоа (Генуя) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 11:10
посмотрите кто будет работать с Шевой--так при чём здесь он свадебный генерал
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