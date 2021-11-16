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Дженоа украинского тренера Шевченко представил новых владельцев

Наши за границей
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У клуба новый президент

Дженоа украинского тренера Шевченко представил новых владельцев

Фото: genoacfc.it

Новина українською

"Дженоа", новым главным тренером которой стал Андрей Шевченко, объявил о закрытии сделки по смене владельца клуба.

Им официально стала холдинговая компания "777 Partners".

Новым президентом "грифонов" был назначен Альберто Зангрилло, который является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца "Милана" Сильвио Берлускони.

В совет директоров войдут три менеждера "777 Partners": Джош Уондер, Хуан Арсиньегас и Андрес Бласкес.

Бывший владелец "Дженоа" Энрико Прециози будет советником нового руководства.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
genoacfc.it

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