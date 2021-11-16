Дженоа украинского тренера Шевченко представил новых владельцев
У клуба новый президент
Фото: genoacfc.it
"Дженоа", новым главным тренером которой стал Андрей Шевченко, объявил о закрытии сделки по смене владельца клуба.
Им официально стала холдинговая компания "777 Partners".
Новым президентом "грифонов" был назначен Альберто Зангрилло, который является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца "Милана" Сильвио Берлускони.
В совет директоров войдут три менеждера "777 Partners": Джош Уондер, Хуан Арсиньегас и Андрес Бласкес.
Бывший владелец "Дженоа" Энрико Прециози будет советником нового руководства.
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Источник:genoacfc.it
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