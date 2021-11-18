  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин попал в сферу интересов аутсайдера чемпионата Испании
В тренде

Лунин попал в сферу интересов аутсайдера чемпионата Испании

Наши за границей
(1 голосов)

У украинца уже имеется несколько вариантов продолжения карьеры

Лунин попал в сферу интересов аутсайдера чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Diego Souto

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в зимнее трансферное окно настроен сменить клуб, сообщает Diario Gol.

По информации источника, в услугах украинца заинтересован аутсайдер Ла Лиги "Хетафе". В клубе недовольны тем, как проводит сезон основной голкипер команды Давид Сория, который в 13 матчах пропустил 19 мячей и лишь один поединок провел на ноль.

Отметим, что у 22-летнего футболиста хватает вариантов продолжения карьеры. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу французского "Лилля", а также двух испанских команд - "Гранада" и "Эспаньол".

Читайте такжеДействующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина

Также виды на Лунина имеет "Кадис", но до переговоров дело пока не дошло.

Напомним, за полтора года Андрей сыграл один матч за "сливочных". При Анчелотти голкипер не провел на поле ни единой игры. Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Читайте такжеАнчеллоти предупредил Лунина, что тот может сыграть в ближайшем матче Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Gol

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.11.2021 в 15:44
Таке відчуття,шо Лунін доплачує редакції,шоб про нього писали.
Ответить
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
18.11.2021 в 16:29
Про Супрягу забули, він нікому не потрібний, тепер за Луніна взялись. Наступний Кочергін ( в того хоч як у вільного агента незабаром багато пропозицій буде)
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 15:08
Да нету у него пока никакой карьеры. Сиделец...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...