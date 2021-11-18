Лунин попал в сферу интересов аутсайдера чемпионата Испании

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в зимнее трансферное окно настроен сменить клуб, сообщает Diario Gol.

По информации источника, в услугах украинца заинтересован аутсайдер Ла Лиги "Хетафе". В клубе недовольны тем, как проводит сезон основной голкипер команды Давид Сория, который в 13 матчах пропустил 19 мячей и лишь один поединок провел на ноль.

Отметим, что у 22-летнего футболиста хватает вариантов продолжения карьеры. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу французского "Лилля", а также двух испанских команд - "Гранада" и "Эспаньол".

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Также виды на Лунина имеет "Кадис", но до переговоров дело пока не дошло.

Напомним, за полтора года Андрей сыграл один матч за "сливочных". При Анчелотти голкипер не провел на поле ни единой игры. Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.