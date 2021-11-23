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Вернидуб: Варианты с Россией не рассматриваю. Тирасполь — это территория Молдовы

Наши за границей
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(2 голосов)

Тренер рассказал о нюансах работы в Тирасполе

Вернидуб: Варианты с Россией не рассматриваю. Тирасполь — это территория Молдовы

Новина українською

Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб в очередной раз ответил на вопрос о возможной работе в России.

- Варианты с Россией не рассматриваете?

– Нет, с 2014-го года. Это мой выбор. Я бы этого никогда не сделал. Я родился в Украине -эта страна дала мне все, что у меня есть. Я ей очень благодарен, сильно люблю и готов идти за нее до конца. Никогда у меня другого мнения не будет. А второе, мой отец, которого уже нет, бы этого не понял.

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- Факт того, что Приднестровье – это пророссийский регион, вас не смущал?

– Нет. Я шел работать в Молдову. Тирасполь — это территория Молдовы. Да, здесь есть понятие Приднестровье и Молдова, но все спокойно. Читаю комментарии, которые дают со стороны Молдовы и здесь — они отличаются. Видно, что до сих пор есть какая-то нелюбовь. Говорю, как есть. Мне скрывать нечего.

Но это их проблемы. Я сюда приехал не для того, чтобы с кем-то ругаться и что-то делить. Самое главное, что я не вижу военных действий и ненависти между людьми, которые живут Приднестровье и в Молдове. Часто вижу тут молдовские номера автомобилей, а в Молдове – приднестровские.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Nobel

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Комментарии (3)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.11.2021 в 21:02
Двойные стандарты.... Спросите у него чей Крым? И откуда там росийские номера?....
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0
-5
tartar (Львів)
23.11.2021 в 21:14
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+2
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.11.2021 в 21:48
Немає ЖОДНИХ ПОДВІЙНИХ СТАНДАРТІВ. Молдова руками своїх колишніх керманичів сама визнала Придністров'я стороною перемовин і включила їх до себе.Подвійні стандарти були б, якщо б Шахтар та Зоря представляли б невизнані ЛНР і ДНР.
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