Барселона никогда не интересовалась игроком сборной Украины - СМИ

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук не входит и никогда не входил в сферу интересов "Барселоны". Этой информацией с "Футбол 24" поделился журналист Cadena SER Сантьяго Овалье.

Информация о том, что Роман вошел в сферу интересов каталонского клуба, не соответствует действительности.

Ранее Diario Gol сообщило, что испанский клуб рассматривает вариант с подписанием украинского форварда. Отмечалось, что Роман привлек внимание президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты, в то время как наставник каталонцев Хави не был уверен в необходимости подписания футболиста.

В нынешнем сезоне Роман провел за "Бенфику" 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.