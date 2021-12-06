Барселона никогда не интересовалась игроком сборной Украины - СМИ
Информация об интересе "Барсы" к украинцу не соответствует действительности
Фото: Benfica SL
Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук не входит и никогда не входил в сферу интересов "Барселоны". Этой информацией с "Футбол 24" поделился журналист Cadena SER Сантьяго Овалье.
Информация о том, что Роман вошел в сферу интересов каталонского клуба, не соответствует действительности.
Ранее Diario Gol сообщило, что испанский клуб рассматривает вариант с подписанием украинского форварда. Отмечалось, что Роман привлек внимание президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты, в то время как наставник каталонцев Хави не был уверен в необходимости подписания футболиста.
В нынешнем сезоне Роман провел за "Бенфику" 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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