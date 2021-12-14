  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук пропустит матч Бенфики в Кубке Португалии
В тренде

Яремчук пропустит матч Бенфики в Кубке Португалии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец не сыграет против "Ковильи"

Яремчук пропустит матч Бенфики в Кубке Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук не сыграет в матче с "Ковильей" в Кубке португальской лиги. Игра состоится в среду, 15 декабря и начнется 21:00.

Как сообщает издание Record, 26-летний украинец не испытывал болевых ощущений в мышцах на тренировке, но главный тренер "орлов" Жорже Жезуш не готов им рисковать.

Отметим, что повреждение Яремчук получил в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:0).

В нынешнем сезоне украинский форвард забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 20 поединках "Бенфики" во всех турнирах.

Напомним, ранее из-за травмы Роман пропустил поединок с "Фамаликаном" (4:1) в чемпионате Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Спортинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...