Яремчук пропустит матч Бенфики в Кубке Португалии

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук не сыграет в матче с "Ковильей" в Кубке португальской лиги. Игра состоится в среду, 15 декабря и начнется 21:00.

Как сообщает издание Record, 26-летний украинец не испытывал болевых ощущений в мышцах на тренировке, но главный тренер "орлов" Жорже Жезуш не готов им рисковать.

Отметим, что повреждение Яремчук получил в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:0).

В нынешнем сезоне украинский форвард забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 20 поединках "Бенфики" во всех турнирах.

Напомним, ранее из-за травмы Роман пропустил поединок с "Фамаликаном" (4:1) в чемпионате Португалии.