Яремчук пропустит матч Бенфики в Кубке Португалии
Украинец не сыграет против "Ковильи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук не сыграет в матче с "Ковильей" в Кубке португальской лиги. Игра состоится в среду, 15 декабря и начнется 21:00.
Как сообщает издание Record, 26-летний украинец не испытывал болевых ощущений в мышцах на тренировке, но главный тренер "орлов" Жорже Жезуш не готов им рисковать.
Отметим, что повреждение Яремчук получил в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (2:0).
В нынешнем сезоне украинский форвард забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 20 поединках "Бенфики" во всех турнирах.
Напомним, ранее из-за травмы Роман пропустил поединок с "Фамаликаном" (4:1) в чемпионате Португалии.
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