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Зинченко получил высокую оценку за разгромный матч с Лидсом

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(1 голосов)

Украинец отыграл на поле все 90 минут

Зинченко получил высокую оценку за разгромный матч с Лидсом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" на своем поле принимал "Лидс" в рамках 17-го тура АПЛ и добился разгромной победы со счетом 7:0.

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча.

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В составе хозяев на поле вышел украинский футболист Александр Зинченко и отыграл все 90 минут встречи. За свои действия украинец получил оценку - 7.8 балла. Лучшим игроком матча стал Рияд Марез, который получил 10 баллов. Также максимальную оценку получили Фил Фоден и Кевин Де Брюйне - 10.

Отметим, что в нынешнем сезоне Алекс сыграл за "Ман Сити" 10 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Зинченко получил высокую оценку за разгромный матч с Лидсом - изображение 1
Скриншот: WhoScored

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Лидс Юнайтед
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 08:57
Молодец - пи**юк малой. Такое и читать приятно
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