Зинченко получил высокую оценку за разгромный матч с Лидсом

"Манчестер Сити" на своем поле принимал "Лидс" в рамках 17-го тура АПЛ и добился разгромной победы со счетом 7:0.

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча.

В составе хозяев на поле вышел украинский футболист Александр Зинченко и отыграл все 90 минут встречи. За свои действия украинец получил оценку - 7.8 балла. Лучшим игроком матча стал Рияд Марез, который получил 10 баллов. Также максимальную оценку получили Фил Фоден и Кевин Де Брюйне - 10.

Отметим, что в нынешнем сезоне Алекс сыграл за "Ман Сити" 10 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Скриншот: WhoScored