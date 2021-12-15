Зинченко получил высокую оценку за разгромный матч с Лидсом
Украинец отыграл на поле все 90 минут
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" на своем поле принимал "Лидс" в рамках 17-го тура АПЛ и добился разгромной победы со счетом 7:0.
Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча.
В составе хозяев на поле вышел украинский футболист Александр Зинченко и отыграл все 90 минут встречи. За свои действия украинец получил оценку - 7.8 балла. Лучшим игроком матча стал Рияд Марез, который получил 10 баллов. Также максимальную оценку получили Фил Фоден и Кевин Де Брюйне - 10.
Отметим, что в нынешнем сезоне Алекс сыграл за "Ман Сити" 10 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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