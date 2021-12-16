Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
Украинец появился на поле во втором тайме
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
В матче третьего тура Кубка лиги Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Ковилью" со счетом 3:0 и пробилась в полуфинал турнира.
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук, который начал игру на скамейке запасных, вышел на поле на 65-й минуте. Однако результативными действиями не отличился.
Голы в свой актив записал Харис Сеферович, а Дарвин Нуньес сделал дубль.
Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 20 матчей за "орлов" во всех турнирах, забил пять мячей и оформил четыре результативные передачи.
Кубок португальской лиги
Группа А, 3-й тур
"Бенфика" - "Спортинг Ковилья" 3:0
Голы: Сеферович, 28; Нуньес, 68 (пен), 73.
Популярное сейчас
- "Спасибо за все" - Марлос впервые прокомментировал свой уход из Шахтера
- Реал не будет торговаться за Холанда
- Воронин продлит контракт с московским Динамо
- Первая победа Дженоа при Шевченко - генуэзцы в Кубке Италии обыграли Салернитану
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО