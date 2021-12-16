Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги

В матче третьего тура Кубка лиги Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Ковилью" со счетом 3:0 и пробилась в полуфинал турнира.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук, который начал игру на скамейке запасных, вышел на поле на 65-й минуте. Однако результативными действиями не отличился.

Голы в свой актив записал Харис Сеферович, а Дарвин Нуньес сделал дубль.

Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 20 матчей за "орлов" во всех турнирах, забил пять мячей и оформил четыре результативные передачи.

Кубок португальской лиги

Группа А, 3-й тур

"Бенфика" - "Спортинг Ковилья" 3:0

Голы: Сеферович, 28; Нуньес, 68 (пен), 73.