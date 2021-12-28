Дженоа Шевченко может подписать нападающего московского Спартака
"Грифоны" ищут варианты для усиления команды
Фото: spartak.com
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе может перебраться в "Дженоа", сообщает Tuttosport.
По информации источника, 24-летний футболист является одним из вариантов усиления команды Андрея Шевченко в зимнее трансферное окно. Впрочем, "грифоны" также интересуются Йоргеном Ларсеном из "Гронингена", Жорданом Сьебатшо из "Янг Бойз" и Игнасио Пуссетто из "Удинезе".
В нынешнем сезоне Понсе провел лишь семь матчей в РПЛ и забил в них четыре гола. Контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что "Дженоа" интересуется полузащитником "Аталанты" и сборной России Алексеем Миранчуком.
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