Дженоа Шевченко может подписать нападающего московского Спартака

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе может перебраться в "Дженоа", сообщает Tuttosport.

По информации источника, 24-летний футболист является одним из вариантов усиления команды Андрея Шевченко в зимнее трансферное окно. Впрочем, "грифоны" также интересуются Йоргеном Ларсеном из "Гронингена", Жорданом Сьебатшо из "Янг Бойз" и Игнасио Пуссетто из "Удинезе".

В нынешнем сезоне Понсе провел лишь семь матчей в РПЛ и забил в них четыре гола. Контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Дженоа" интересуется полузащитником "Аталанты" и сборной России Алексеем Миранчуком.

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