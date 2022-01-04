Прическу сбрил, но бороду оставил - Безус кардинально сменил имидж. ФОТО
Роман в новом образе
Бельгийский "Гент" начал подготовку к весенней части сезона - команда отправилась на сбор в Испанию.
Занимается вместе со всеми и украинский хавбек команды Роман Безус, который во время отпуска решил кардинально сменить имидж.
31-летний футболист сбрил свою шикарную шевелюру, но вот бороду решил оставить.
Читайте такжеБезбородько: Борода у меня начала расти лет с 16-ти
Напомним, что в текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 5 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Брентфорд продолжает вести переговоры по Мудрику
- СМИ: Десна не хочет отпускать Калитвинцева. Дело может дойти до суда
- Умер экс-чемпион СССР в составе Зари. Он также тренировал "сборную ЛНР"
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
05.01.2022 в 00:40
Ответить
0
0
haymov18 (Днепр )
05.01.2022 в 00:20
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.01.2022 в 23:55
Ответить
0
-3
Лучшие букмекеры
загрузка...