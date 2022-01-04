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Прическу сбрил, но бороду оставил - Безус кардинально сменил имидж. ФОТО

Наши за границей
(1 голосов)

Роман в новом образе

Прическу сбрил, но бороду оставил - Безус кардинально сменил имидж. ФОТО

Новина українською

Бельгийский "Гент" начал подготовку к весенней части сезона - команда отправилась на сбор в Испанию.

Занимается вместе со всеми и украинский хавбек команды Роман Безус, который во время отпуска решил кардинально сменить имидж.

31-летний футболист сбрил свою шикарную шевелюру, но вот бороду решил оставить.

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Напомним, что в текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 5 ассистов.

Прическу сбрил, но бороду оставил - Безус кардинально сменил имидж. ФОТО - изображение 1
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В статье: Роман Безус Гент
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
05.01.2022 в 00:40
Пинкман, ты ли это? Альбукерке жжот
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haymov18 (Днепр )
05.01.2022 в 00:20
Как деды старые -будьте молодыми -старыми еще успеете на доест даже...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.01.2022 в 23:55
Ой, как интересно!
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