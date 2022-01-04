Прическу сбрил, но бороду оставил - Безус кардинально сменил имидж. ФОТО

Бельгийский "Гент" начал подготовку к весенней части сезона - команда отправилась на сбор в Испанию.

Занимается вместе со всеми и украинский хавбек команды Роман Безус, который во время отпуска решил кардинально сменить имидж.

31-летний футболист сбрил свою шикарную шевелюру, но вот бороду решил оставить.

Напомним, что в текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и оформил 5 ассистов.