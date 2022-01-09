После отскока в ближний угол. Малиновский забил классный гол в ворота Удинезе

Сегодня в поединке 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".

Украинский вингер "бергамасков" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и уже на 43-й минуте матча отметился голом в ворота соперника.

Пашалич разогнал атаку в центре поля и отдал Муриэлю на фланг. Тот вошел в штрафной и покотил на Пеццелью, но его удар был заблокирован. После отскока мяч оказался прямо в ногах Малиновского, и тот без проблем пробил в правый угол. Вратарь не имел шансов.