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После отскока в ближний угол. Малиновский забил классный гол в ворота Удинезе

Наши за границей
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(4 голосов)

Руслан возвращается к былой форме

После отскока в ближний угол. Малиновский забил классный гол в ворота Удинезе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в поединке 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".

Украинский вингер "бергамасков" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и уже на 43-й минуте матча отметился голом в ворота соперника.

Пашалич разогнал атаку в центре поля и отдал Муриэлю на фланг. Тот вошел в штрафной и покотил на Пеццелью, но его удар был заблокирован. После отскока мяч оказался прямо в ногах Малиновского, и тот без проблем пробил в правый угол. Вратарь не имел шансов.

Перед этим на 22-й минуте поединка Руслан отметился ассистом на Луиса Муриэля.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
09.01.2022 в 19:15
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