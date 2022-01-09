После отскока в ближний угол. Малиновский забил классный гол в ворота Удинезе
Руслан возвращается к былой форме
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в поединке 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".
Украинский вингер "бергамасков" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и уже на 43-й минуте матча отметился голом в ворота соперника.
Пашалич разогнал атаку в центре поля и отдал Муриэлю на фланг. Тот вошел в штрафной и покотил на Пеццелью, но его удар был заблокирован. После отскока мяч оказался прямо в ногах Малиновского, и тот без проблем пробил в правый угол. Вратарь не имел шансов.
Перед этим на 22-й минуте поединка Руслан
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