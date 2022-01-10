  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ
В тренде

Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Все из-за поражения от "Специи" в рамках Серии А

Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ

Новина українською

"Дженоа" может уволить в ближайшие часы главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом пишет в своем Twitter журналист Николо Скира. К такому решению руководство "грифонов" может подтолкнуть поражение от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии А.

В свою очередь местные итальянские СМИ писали о том, что в клубе уже задумываются над увольнением украинского специалиста. Назывались кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые находятся на контракте с клубом.

У Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

Стоит добавить, что Шевченко отсутствовал на этой игре из-за положительного теста на коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
10.01.2022 в 10:04
Шева то тут при чем ??? Это его итальяшки не могут игру поставить..., а он просто менеджер.
Ответить
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
10.01.2022 в 10:01
Шевченку дуже не пощастило, що в Мілані поперло у Пьолі, а в Челсі - у Тухеля... Бо з посередніми футболістами він вочевидь працювати не вміє
Ответить
0
0
avatar
zloyded (Киев)
10.01.2022 в 09:30
Це якими тупаками треба бути, щоб не розуміти, що з такими гравцями команди не побудуєш! А вони тренера звинувачують
Ответить
+1
0
simply_the_best (Львов)
10.01.2022 в 09:36
А як з такими гравцями попередній тренер брав очки?
Ответить
0
-1
avatar
zloyded (Киев)
10.01.2022 в 10:10
Які очки, що його звільнили? Ви бачу зовсім нічого не розумієте! То почитайте на яких умовах і для чого запрошували Шевченка, а потім свій брєд пишіть!
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...