Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ

"Дженоа" может уволить в ближайшие часы главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом пишет в своем Twitter журналист Николо Скира. К такому решению руководство "грифонов" может подтолкнуть поражение от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии А.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k