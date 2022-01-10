Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ

"Дженоа" может уволить в ближайшие часы главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом пишет в своем Twitter журналист Николо Скира. К такому решению руководство "грифонов" может подтолкнуть поражение от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии А.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022

В свою очередь местные итальянские СМИ писали о том, что в клубе уже задумываются над увольнением украинского специалиста. Назывались кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые находятся на контракте с клубом.

У Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

Стоит добавить, что Шевченко отсутствовал на этой игре из-за положительного теста на коронавирус.