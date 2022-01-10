Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ
Все из-за поражения от "Специи" в рамках Серии А
"Дженоа" может уволить в ближайшие часы главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом пишет в своем Twitter журналист Николо Скира. К такому решению руководство "грифонов" может подтолкнуть поражение от "Специи" (0:1) в 21-м туре Серии А.
Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022
В свою очередь местные итальянские СМИ писали о том, что в клубе уже задумываются над увольнением украинского специалиста. Назывались кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые находятся на контракте с клубом.
У Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.
Стоит добавить, что Шевченко отсутствовал на этой игре из-за положительного теста на коронавирус.
Популярное сейчас
- Минус два в Александрии, молдавский интерес Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Прямо с центрального круга: гениальный гол Анхеля Корреа Вильярреалу
- Так Моуринью топ или нет? Рома - Ювентус 3:4. Обзор матча, видео голов
- После отскока в ближний угол. Малиновский забил классный гол в ворота Удинезе
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО