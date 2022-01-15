Эпичный фэйл Миколенко в первом матче в АПЛ: Виталий вывел соперника один на один. ВИДЕО
Фанаты "Эвертона" уже подшучивают в твиттере
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" играет на выезде против "Норвича".
В начале второго тайма фланговый защитник "ирисок" Виталий Миколенко чуть не привез гол в свои ворота - украинец хотел сделать передачу назад своему голкиперу, но оформил выход 1 на 1 для игрока соперника.
Фанаты "Эвертона" шутят в социальных сетях, что Миколенко создал самый опасный момент команды Рафаэля Бенитеса в этом поединке.
Но стоит отметить, что уже спустя 10 минут игрового времени Виталий реабилитировался и
Эта игра дебютная для 22-летнего украинца в рамках чемпионата Англии. Ранее он отыграл полный матч за "Эвертон" в рамках Кубка Англии.
Видео эпизода с участием Миколенко
Eh ten Mykolenko... pic.twitter.com/u2NW8RdQQx— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) January 15, 2022
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