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Эпичный фэйл Миколенко в первом матче в АПЛ: Виталий вывел соперника один на один. ВИДЕО

Наши за границей
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(1 голосов)

Фанаты "Эвертона" уже подшучивают в твиттере

Эпичный фэйл Миколенко в первом матче в АПЛ: Виталий вывел соперника один на один. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 22-го тура АПЛ "Эвертон" играет на выезде против "Норвича".

В начале второго тайма фланговый защитник "ирисок" Виталий Миколенко чуть не привез гол в свои ворота - украинец хотел сделать передачу назад своему голкиперу, но оформил выход 1 на 1 для игрока соперника.

Фанаты "Эвертона" шутят в социальных сетях, что Миколенко создал самый опасный момент команды Рафаэля Бенитеса в этом поединке.

Но стоит отметить, что уже спустя 10 минут игрового времени Виталий реабилитировался и сделал предголевой пас на первый забитый мяч "синих".

Эта игра дебютная для 22-летнего украинца в рамках чемпионата Англии. Ранее он отыграл полный матч за "Эвертон" в рамках Кубка Англии.

Видео эпизода с участием Миколенко

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (14)
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Смольный (Одесса)
15.01.2022 в 19:19
Не зря говорят, что раненый зверь опасен вдвойне. У "Норвича" эта игра была как "смертный" бой.Наш "Мыкола" ещё в шоке от трансфера. Его надо поддерживать, а не киздеть на диване. Это не Коваливка и Петрово с Мариуполем. Дай Бог ему сил !
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
15.01.2022 в 19:18
...ну нервничает он еще, ...язык не знает, крикнуть нормально не может, ...а так бы распасовку сделал, ...осторожничает... Чай сразу на поле, каково это в основе?
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
15.01.2022 в 19:15
...ну и что? Повнимательнее надо быть, это не Динамо, где все привычно на передачах... Перемнется, трагедию сделали - смешно, ...вратарь не лопух, во время подстраховал...
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+2
0
Caballero (DC)
15.01.2022 в 19:12
Ну то ми прекрасно знаємо, що він це вміє робити. І саме за це Усманов перевів су...кам 20 з гаком лямів фунтів.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
15.01.2022 в 19:07
Вот и разница. Миколенко не привык, что в штрафной могут ещё нападающие соперников находится:)) а тут вот оно шо..
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0
0
Kela (Одесса)
15.01.2022 в 19:00
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0
-2
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
15.01.2022 в 18:59
Н-да....ещё пару таких пасов и лавку полировать...
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+1
-2
RicoRico (Кривой Рог)
15.01.2022 в 18:58
Виталя раздавать пасы))))
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0
-1
RicoRico (Кривой Рог)
15.01.2022 в 18:58
Хорошо что хорошо закончилось)Но поржал я знатно)))
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+1
-2
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Extrim4ik (Extreme)
15.01.2022 в 18:47
Вот это уже реальная ошибка... А тем более по сравнению с тем, что было в первом матче за Эвертон, в кубке, во время стандарта...Ну на ошибках учатся, и на своих, и на чужих. Тем более моментами всё-таки неплохо он действует
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+3
0
Caballero (DC)
15.01.2022 в 19:13
Это не ошибка. Это хуже - это реальный стиль Миколенко. Ошибся Пукки, что его там не было.
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0
-1
Niva Vinnitsa
15.01.2022 в 18:38
Цей пассажир не на довго там;)
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+2
-7
FC Energy (Новая Каховка)
15.01.2022 в 18:34
Нервничает, видно. Не всем дано придти и сходу начать всех раскидывать.
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+3
-1
Caballero (DC)
15.01.2022 в 19:14
Плачет по ночам за папкой григориймихалычем.
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0
-1


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