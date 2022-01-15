Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем
А также 4-й среди обеих команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22-го тура чемпионата Англии
Фланговый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе команды Рафаэля Бенитеса и провел на поле все 90 минут основного времени.
За эту игру 22-летний украинец получил оценку в 6.9 баллов от портала WhoScored. Это вторая лучшая оценка среди игроков "синих" за эту встречу. А издание SofaScore оценило действия Виталия в 6,8.
Миколенко 4 раза из 8 победил в единоборствах, отдал 38 точных передач (процент точности - 83%), совершил 2 отбора и 3 перехвата, а также 5 раз вынес мяч и 13 раз потерял мяч.
WhoScored
SofaScore
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