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  4. Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем
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Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем

Наши за границей
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(2 голосов)

А также 4-й среди обеих команд

Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде проиграл "Норвичу" - 1:2.

Фланговый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе команды Рафаэля Бенитеса и провел на поле все 90 минут основного времени.

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За эту игру 22-летний украинец получил оценку в 6.9 баллов от портала WhoScored. Это вторая лучшая оценка среди игроков "синих" за эту встречу. А издание SofaScore оценило действия Виталия в 6,8.

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Миколенко 4 раза из 8 победил в единоборствах, отдал 38 точных передач (процент точности - 83%), совершил 2 отбора и 3 перехвата, а также 5 раз вынес мяч и 13 раз потерял мяч.

WhoScored

Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем - изображение 1

SofaScore

Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем - изображение 2

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Норвич Сити Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
15.01.2022 в 20:40
Молодца , жаль что не выиграли
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 20:20
Не второй а третий
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.01.2022 в 20:07
Молодець, Віталій!
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+5
0
dedeptkf (Одесса)
15.01.2022 в 20:01
переход митколенка,это подвиг фархада....
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0
-6


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