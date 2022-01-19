Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Согласно его данным, 25-летним украинцем интересуется клуб Ла Лиги "Бетис", который хотел бы в зимнее трансферное окно его арендовать до конца сезона.

В нынешнем сезоне Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.

"Бетис" занимает 3-е место в турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 37 очков в 21 матче.