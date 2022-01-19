Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
Алекс может сменить чемпионат
Фото: instagram.com/mancity
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
Согласно его данным, 25-летним украинцем интересуется клуб Ла Лиги "Бетис", который хотел бы в зимнее трансферное окно его арендовать до конца сезона.
В нынешнем сезоне Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.
"Бетис" занимает 3-е место в турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 37 очков в 21 матче.
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