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Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник

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Алекс может сменить чемпионат

Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник

Фото: instagram.com/mancity

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Согласно его данным, 25-летним украинцем интересуется клуб Ла Лиги "Бетис", который хотел бы в зимнее трансферное окно его арендовать до конца сезона.

В нынешнем сезоне Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.

"Бетис" занимает 3-е место в турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 37 очков в 21 матче.

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В статье: Манчестер Сити Бетис (Севилья) Александр Зинченко
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Источник:
El Chiringuito TV

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