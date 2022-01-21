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Польский эксперт: Шевченко? Только отчаянный иностранец может возглавить сборную Польши на данном этапе

Наши за границей
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В Польше не верят, что Шевченко примет команду

Польский эксперт: Шевченко? Только отчаянный иностранец может возглавить сборную Польши на данном этапе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский спортивный журналист Камил Рогульски отреагировал на слухи о том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

"Финансовые вопросы могут оказаться ключевыми. Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на 2,3 млн евро в год. Он будет получать столько, пока не приступит к своей новой работе. Паулу Соуза зарабатывал 850 000 евро в год, что было очень большой суммой для наших условий. Если бы Шевченко хотел бы стать тренером сборной Польши, ему пришлось бы отказаться от больших денег.

С точки зрения Шевченко — на мой взгляд, — загружать себя в сборную Польши сразу после "Дженоа" было бы безответственно для его карьеры. Как я уже говорил, у нового главного тренера будет несколько дней, чтобы подготовить команду к плей-офф. Если он потерпит неудачу, это уже будет большой проблемой. На мой взгляд, только кто-то отчаянный из-за рубежа может возглавить польскую команду на данном этапе.

Подведем итог: да, Шевченко является кандидатом на пост менеджера сборной Польши. Единственное, чего не хватает, — это предпосылок для того, чтобы он действительно стал таковым", - сказал Рогульски.

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В статье: Андрей Шевченко Польша
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