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Спортдиректор Фехервара: Ждем от Леднева голов и голевых передач

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец попробует проявить себя в Венгрии

Спортдиректор Фехервара: Ждем от Леднева голов и голевых передач

molfehervarfc

Новина українською

Спортивный директор "Фехервара" Иштван Саллой высказался о подписании украинского хавбека "Динамо" Богдана Леднева, который будет играть за венгерский клуб на правах аренды.

"Богдан Леднев — техничный, креативный игрок, который может усилить нашу команду на позиции под нападающим или на правом фланге.

Я думаю, что для команды важно иметь хорошего креативного игрока в центре поля, поэтому мы ждем от него голов и голевых передач", — сказал Иштван Саллой.

Напомним, что венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК Фехервар

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Комментарии (1)
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basile (Днепр)
21.01.2022 в 23:44
Думаю что у него всё получится !!!
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