Спортдиректор Фехервара: Ждем от Леднева голов и голевых передач
Украинец попробует проявить себя в Венгрии
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Спортивный директор "Фехервара" Иштван Саллой высказался о
"Богдан Леднев — техничный, креативный игрок, который может усилить нашу команду на позиции под нападающим или на правом фланге.
Я думаю, что для команды важно иметь хорошего креативного игрока в центре поля, поэтому мы ждем от него голов и голевых передач", — сказал Иштван Саллой.
Напомним, что венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.
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Источник:ФК Фехервар
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Комментарии (1)
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basile (Днепр)
21.01.2022 в 23:44
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