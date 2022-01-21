Спортдиректор Фехервара: Ждем от Леднева голов и голевых передач

Спортивный директор "Фехервара" Иштван Саллой высказался о подписании украинского хавбека "Динамо" Богдана Леднева , который будет играть за венгерский клуб на правах аренды.

"Богдан Леднев — техничный, креативный игрок, который может усилить нашу команду на позиции под нападающим или на правом фланге.

Я думаю, что для команды важно иметь хорошего креативного игрока в центре поля, поэтому мы ждем от него голов и голевых передач", — сказал Иштван Саллой.