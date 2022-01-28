Сент-Джонстон досрочно вернул из аренды украинца Кучерявого. За полгода он забил 9 голов и отдал 10 ассистов
Парень продолжает прогрессировать
Фото:perthstjohnstonefc.co.uk
Шотландский "Сент-Джонстон" досрочно вернул из аренды в "Брихин Сити" (5-я шотландская лига) украинского полузащитника Максима Кучерявого.
19-летний уроженец Киева поиграл за команду полгода, при этом забив 9 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах.
Отметим, что прошлый сезон украинец провел в юношеской команде "Сент-Джонстона", после чего
Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.
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Источник:официальный сайт Сент-Джонстона
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