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Сент-Джонстон досрочно вернул из аренды украинца Кучерявого. За полгода он забил 9 голов и отдал 10 ассистов

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Парень продолжает прогрессировать

Сент-Джонстон досрочно вернул из аренды украинца Кучерявого. За полгода он забил 9 голов и отдал 10 ассистов

Фото:perthstjohnstonefc.co.uk

Новина українською

Шотландский "Сент-Джонстон" досрочно вернул из аренды в "Брихин Сити" (5-я шотландская лига) украинского полузащитника Максима Кучерявого.

19-летний уроженец Киева поиграл за команду полгода, при этом забив 9 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах.

Отметим, что прошлый сезон украинец провел в юношеской команде "Сент-Джонстона", после чего клуб предложил ему трехлетний контракт с расчётом на основную команду.

Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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