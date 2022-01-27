Президент Польского футбольного союза: Переговоры с Шевченко все еще ведутся
Все еще может быть
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил о том, что переговоры с Андреем Шевченко, который претендует на пост главного тренера национальной команды все еще ведутся.
"Обе стороны все еще ведут переговоры", – сказал Кулеша.
Таким образом, Кулеша впервые публично признал, что Польский футбольный союз рассматривает кандидатуру 45-летнего украинца на пост главного тренера сборной Польши.
Поляки должны объявить имя нового главного тренера 31 января. Если Шевченко все же не договорится с "Дженоа", то, вероятно, команду возглавит Адам Навалка.
Отметим, что чуть ранее украинский журналист Игорь Цыганык заявил, украинскому тренеру
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