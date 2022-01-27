Президент Польского футбольного союза: Переговоры с Шевченко все еще ведутся

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил о том, что переговоры с Андреем Шевченко, который претендует на пост главного тренера национальной команды все еще ведутся.

"Обе стороны все еще ведут переговоры", – сказал Кулеша.

Таким образом, Кулеша впервые публично признал, что Польский футбольный союз рассматривает кандидатуру 45-летнего украинца на пост главного тренера сборной Польши.

Поляки должны объявить имя нового главного тренера 31 января. Если Шевченко все же не договорится с "Дженоа", то, вероятно, команду возглавит Адам Навалка.