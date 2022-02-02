Безус: Постараюсь попасть на игру Евро-2022 Украина - Россия

Украинский хавбек "Гента" Роман Безус в интервью "Команде №1" рассказал, как сейчас у него обстоят дела в Бельгии.

— В ближайшем матче с "Брюгге" я точно не сыграю.На одной из тренировок мне наступили на палец, и там образовалась трещина. Вроде ничего серьезного, но где-то неделю придется пропустить.

— В этом году у тебя мало игровой практики. Почему?

— Я думаю, что этот вопрос лучше задавать тренеру. Со своей стороны, делаю все, что нужно. Тренируюсь, работаю.

— Бельгийские СМИ намекнули, что ты отказался подписывать с "Гентом" новый контракт. Когда истекает действующее соглашение?

— Летом.

— Так, может, дело в этом? "Гент" не побеждает уже пять туров, в команде много травмированных, некоторые игроки участвовали в Кубке Африки. Забивать некому, а ты сидишь на лавочке…

— Не могу ничего сказать по этому поводу. Не верю в теорию заговора (улыбается).

— Не было желания перейти в другой клуб во время нынешнего трансферного окна?

— Было. И предложение было. Но в клубе сказали, что во мне нуждаются.

— Какой выход из ситуации?

— Терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого-то обижаться, а работать, спустя рукава, не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности.

— У вас остаются шансы на попадание в топ-4?

— Верю, что нам удастся решить эту задачу. Несмотря на поражение от "Антверпена", отставание не столь критичное — пять очков. Будем стараться. Так же, как и в Кубке Бельгии.

— С такой игровой практикой тебе будет непросто попасть в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира. Согласен?

— Конечно. Да у меня и британской визы нет.

— Нам по силам пройти шотландцев, а потом Австрию или Уэльс?

— Да, у нас хорошая сборная, и на Евро-2020 она это доказала. Соперники по зубам, но шансы, считаю, равные.

— Сейчас у тебя по соседству проходит чемпионат Европы по футзалу. Следишь за его событиями?