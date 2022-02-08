Вслед за Юрченко. Александр Филиппов официально стал игроком латвийского клуба
Годовая аренда
Фото: ФК Рига
Футбольный клуб "Рига" официально подписал украинского форварда Александра Филиппова. Об этом сообщает сайт команды.
Тип сделки - аренда на один год. Филиппов будет выступать за "Ригу" до конца 2022-го. Стоит отметить, что нет информации о возможной сумме выкупа.
Īre! Esam vienojušies ar Beļģijas klubu "St.Truiden", ka nākamajā sezonā mūsu kluba sastāvā spēlēs 29 gadus vecais uzbrucējs Oleksandrs Fiļipovs! Laipni lūgts!????????????⚽????????✅— Riga FC (@RigaFC_Official) February 7, 2022
????????????: https://t.co/3U2s8OSp8t
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После блистательного сезона 2019/20 в "Десне", когда Филиппов забил 16 голов за черниговскую команду, его за полтора миллиона подписал бельгийский "Сент-Трюйден". Однако там дела у него шли не очень - за полтора года всего 16 матчей и один забитый гол.
В "Риге" Александр будет не одинок. За латвийский клуб выступает Юрий Вакулко, а недавно их состав также пополнил Владлен Юрченко.
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