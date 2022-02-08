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Вслед за Юрченко. Александр Филиппов официально стал игроком латвийского клуба

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Годовая аренда

Вслед за Юрченко. Александр Филиппов официально стал игроком латвийского клуба

Фото: ФК Рига

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Рига" официально подписал украинского форварда Александра Филиппова. Об этом сообщает сайт команды.

Тип сделки - аренда на один год. Филиппов будет выступать за "Ригу" до конца 2022-го. Стоит отметить, что нет информации о возможной сумме выкупа.

После блистательного сезона 2019/20 в "Десне", когда Филиппов забил 16 голов за черниговскую команду, его за полтора миллиона подписал бельгийский "Сент-Трюйден". Однако там дела у него шли не очень - за полтора года всего 16 матчей и один забитый гол.

В "Риге" Александр будет не одинок. За латвийский клуб выступает Юрий Вакулко, а недавно их состав также пополнил Владлен Юрченко.

Читайте такжеЮрченко отметился результативным действием в дебютном матче за Ригу
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В статье: Александр Филиппов Рига
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.02.2022 в 00:21
Сплавили бельгійці баласт..
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