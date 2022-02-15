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Эсеола покинул казахстанский клуб. Стороны не смогли договориться по контракту

Наши за границей
(1 голосов)

Не сошлись в финансовых условиях

Эсеола покинул казахстанский клуб. Стороны не смогли договориться по контракту

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола, который находился на просмотре в "Актобе", покинул казахстанский клуб.

Стороны не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

Напомним, что летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой досрочно покинул команду.

Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".

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В статье: Актобе Адеринсола Эсеола
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Источник:
meta-ratings.kz

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