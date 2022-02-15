Эсеола покинул казахстанский клуб. Стороны не смогли договориться по контракту
Не сошлись в финансовых условиях
Фото: instagram.com/derin691
Украинский нападающий Адеринсола Эсеола, который находился на просмотре в "Актобе", покинул казахстанский клуб.
Стороны не смогли договориться по финансовым условиям контракта.
Напомним, что летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой
Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".
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Источник:meta-ratings.kz
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