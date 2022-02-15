Эсеола покинул казахстанский клуб. Стороны не смогли договориться по контракту

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола, который находился на просмотре в "Актобе", покинул казахстанский клуб.

Стороны не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

Напомним, что летом форвард подписал контракт с "Ворсклой", однако в составе закрепиться не сумел и уже зимой досрочно покинул команду .

Также ранее он выступал за "Десну", "Александрию" и казахстанские "Акжайык" с "Кайратом".